Тверь, 11 декабря, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Вопрос о строительстве новых корпусов областного онкологического диспансера рассматривается правительство Тверской области. Об этом 11 декабря на итоговой годовой встрече с журналистами сообщил губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Пресс-конференция губернатора Тверской области

«Кроме решения о вводе детской областной клинической больницы обратились к президенту Владимиру Путину с вопросом о поддержке по этому направлению. Глава государства подписал наше обращение о строительстве нового онкологического корпуса в Твери», — цитирует Игоря Руденю пресс-служба облправительства.

Также, отметил губернатор, решается вопрос о приобретении нового оборудования для онкологического диспансера.

Губернатор особо отметил, что усиление работы по профилактике и лечению онкологических заболеваний входит в число ключевых задач национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Для этого необходимо развивать и высокотехнологичную медицину, повышать качество медобслуживания.

Ранее региональной бюджетной комиссией было принято решение направить более 26 млн рублей на закупку оборудования для Тверского областного клинического онкодиспансера. Так, для онкодиспансера закупят генератор электрохирургической системы, ультразвуковую диагностическую систему, микроскопы, лазерный хирургический аппарат фотодинамического воздействия. Одобрено выделение 22,5 млн рублей на капитальный ремонт помещений для организации амбулаторной онкологической помощи в Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева. До 2024 года в Тверской области на базе межрайонных больниц планируется открытие отделений онкологического профиля. В регионе разрабатывают комплексную программу развития онкологической помощи в регионе, параллельно с другими стратегическими направлениями национального проекта «Здравоохранение».