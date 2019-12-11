Ярославский губернатор услышал протестующих против застройки Красного бора
Ярославль, 11 декабря, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отреагировал на обращения противников застройки поселка Красный бор в Заволжском сельском поселении Ярославского района. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее районные власти вынесли на публичные слушания проект изменений в правила землепользования и застройки поселения. Проект предусматривает строительство в сельском поселений многоэтажных домов. Жители соседних деревень против такого соседства. На слушаниях большинство участников проголосовали против проекта. Однако жители опасаются, что депутаты проголосуют «за». Люди провели серию пикетов, в том числе перед зданием регионального правительства.
Ярославский губернатор поручил департаменту строительства проконтролировать, чтобы проекты планировки на этой территории реализовывались только с учетом необходимой инфраструктуры. Дмитрий Миронов считает, что у жителей должны остаться зеленые зоны.
Проект изменений правил землепользования и застройки должен быть рассмотрен на заседании муниципального совета Ярославского района в декабре. Интересно, что заместитель председателя муниципального совета является коммерческим директором компании-застройщика.