Ярославль, 11 декабря, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отреагировал на обращения противников застройки поселка Красный бор в Заволжском сельском поселении Ярославского района. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее районные власти вынесли на публичные слушания проект изменений в правила землепользования и застройки поселения. Проект предусматривает строительство в сельском поселений многоэтажных домов. Жители соседних деревень против такого соседства. На слушаниях большинство участников проголосовали против проекта. Однако жители опасаются, что депутаты проголосуют «за». Люди провели серию пикетов, в том числе перед зданием регионального правительства.

«Публичные слушания по новым правилам землепользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР вызвали активное обсуждение у жителей, проживающих в поселении, и широкий общественный резонанс. Считаю вопрос принятия новых правил актуальным и необходимым. Строить новые микрорайоны надо, но при этом необходимо позаботиться о дорогах, больницах, детских садах и школах. Идя навстречу пожеланиям жителей, рекомендую району не увеличивать этажность и внести изменения в существующие нормы: надо стремиться к тому, чтобы была обеспечена доступность социальных объектов как в городе, и школа должна быть рядом, и детский сад», — написал в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ярославский губернатор поручил департаменту строительства проконтролировать, чтобы проекты планировки на этой территории реализовывались только с учетом необходимой инфраструктуры. Дмитрий Миронов считает, что у жителей должны остаться зеленые зоны.

«Многие из них переехали за город, чтобы быть ближе к природе, и поэтому нужно обязательно сохранять зеленые насаждения. Безусловно, вопрос развития жилищного строительства очень важен для жителей области, но при этом надо учитывать интересы людей для комфортного проживания», — подвел итог Дмитрий Миронов.

Проект изменений правил землепользования и застройки должен быть рассмотрен на заседании муниципального совета Ярославского района в декабре. Интересно, что заместитель председателя муниципального совета является коммерческим директором компании-застройщика.