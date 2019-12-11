Детская облбольница в Твери станет эталонным медучреждением — Руденя
Тверь, 11 декабря, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Тверская детская областная больница, строительство которой начнётся в Твери в 2020 году, станет одним из топовых медицинских учреждений страны. Об этом заявил на итоговой годовой пресс-конференции 11 декабря губернатор Игорь Руденя. Реализацией проекта будет заниматься госкорпорация «Ростех» — решение об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
Он добавил, что руководство региона обратилось к Владимиру Путину с просьбой разрешить передать исполнение проекта единственному подрядчику.
Как сообщало ИА REGNUM, Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято главой региона Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения. Строительные работы на площадке будущей детской больницы должны начаться в 2020 году, из федерального бюджета на реализацию проекта выделено 5,8 млрд рублей, также предусмотрено региональное и местное софинансирование. Новый корпус будет рассчитан на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год, в стационарный блок войдут 17 отделений. Проект предусматривает также устройство вертолётной площадки, парковки и боксов для автомобилей скорой помощи.