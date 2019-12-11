Тверь, 11 декабря, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Тверская детская областная больница, строительство которой начнётся в Твери в 2020 году, станет одним из топовых медицинских учреждений страны. Об этом заявил на итоговой годовой пресс-конференции 11 декабря губернатор Игорь Руденя. Реализацией проекта будет заниматься госкорпорация «Ростех» — решение об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«К реализации этого проекта мы шли несколько лет. В этом году закончили проектно-сметную документацию. Планируем срок строительства 36 месяцев. Хотелось бы сделать проект не просто высокотехнологичным, а эталонным», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Он добавил, что руководство региона обратилось к Владимиру Путину с просьбой разрешить передать исполнение проекта единственному подрядчику.

«Уверен, что такая компания как «Ростех», имея свои ресурсы, сможет нам построить этот объект. И приглашаем всех принять участие в мониторинге строительства этого проекта», — сказал Игорь Руденя.

Как сообщало ИА REGNUM, Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято главой региона Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения. Строительные работы на площадке будущей детской больницы должны начаться в 2020 году, из федерального бюджета на реализацию проекта выделено 5,8 млрд рублей, также предусмотрено региональное и местное софинансирование. Новый корпус будет рассчитан на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год, в стационарный блок войдут 17 отделений. Проект предусматривает также устройство вертолётной площадки, парковки и боксов для автомобилей скорой помощи.