Минимум 50 тысяч рублей в месяц должен получать работающий человек в России. Так посчитали 35% респондентов, опрошенных в рамках исследования Общественной палаты РФ «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления». Жители России назвали минимальный размер справедливой зарплаты Насколько желаемая справедливая зарплата отличается от реальной в регионах России, читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Заработная плата

09:55 Возмущение жителей Хабаровска вызвали опубликованные данные о том, что средняя зарплата в городе составляет 53 тыс. рублей. Но в социальных сетях появились сотни комментариев о том, что о такой зарплате люди только мечтают. Об этом: Жители Хабаровского края считают, что стали жить хуже в 2019 году

10:06 По ситуации на первое декабря четыре организации в Туве задолжали своим работникам более 8,6 млн рублей. Среди них выделяются управляющая компания «Ангарский» с 3,7 млн долгов и «Енисейская» птицефабрика (3,4 млн). В компании «Овюрский ДРСУЧ» и МУП «Кызылгортранс» задолжали работникам соответственно 957 и 563 тыс. рублей. Подробнее: Работникам в Туве задолжали по-крупному

10:11 Согласно результатам исследования Общественной палаты РФ «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления», 35% респондентов считают справедливой зарплату минимум в 50 тысяч рублей. Чуть меньше (31%) жителей России считают справедливой зарплату в 40−50 тысяч рублей, еще 20% оценили минимум в 30−40 тысяч рублей, и 10% назвали сумму в 21−30 тысяч рублей. Читайте также: Жители России назвали минимальный размер справедливой зарплаты

10:14 Зарплата в конверте. Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:20 Создание новых рабочих мест и повышение заработной платы губернатор Забайкальского края Александр Осипов считает одной из важнейших задач правительства региона. Читайте также: Глава Забайкалья знает секрет повышения заработных плат

10:21 Чтобы добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян (заявление российского президента Владимира Путина 20 ноября 2019 года), нужно перестать «топтаться на месте», считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Читайте также: «Статистикой сыт не будешь»: как повысить доходы граждан России

10:23 Любопытную статистику о росте заработной платы врачей обнародовали в Забайкалье. Если верить данным из ноябрьского отчёта, то этот рост составил 200 рублей. А в среднем данная категория работников получает теперь 68,3 тысячи рублей. Сами медики не верят. Читайте также: Врачам Забайкалья сообщили, что они получают более 60 тыс. рублей

10:24 Алтайский край среди сибирских регионов занимает последнее место по уровню среднемесячной заработной платы. Так, если в целом по Сибири она составляет сейчас 39 699 рублей (данные за 9 месяцев 2019 г.), то в Алтайском крае этот показатель не превышает 27 тысяч рублей. Статистики указывают, что это «во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента»: почти половина населения Алтайского края проживает в сельской местности. Читайте также: «Где-то густо, где-то пусто»: почему Алтаю не повезло с зарплатами

10:44 По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в РФ в январе 2019 года составляла 42 263,2 рубля, в феврале — 43 062,4 рубля, в марте — 46 324,2 рубля, в апреле — 48 029,8 рубля, в мае — 47 926,2 рубля, в июне — 49 347,9 рубля, в июле — 46 509,4 рубля, в августе — 44 961,3 рубля, в сентябре — 45 540,9 рубля.

10:44 Данные, показавшие, что около трети россиян считают справедливой зарплату 40−50 тыс. рублей, являются весьма условным показателем, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Читайте также: «Вряд ли»: о справедливой зарплате в 40−50 тысяч рублей

10:58 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. kremlin.ru

11:11 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в Центральном федеральном округе (ЦФО): январь 2019 года — 52 944,5 рубля, февраль — 54 939,5 рубля, март — 60 219,7 рубля, апрель — 63 711,2 рубля, май — 58 602 рубля, июнь — 62 400,2 рубля, июль — 59 236,3 рубля, август — 56 709,4 рубля, сентябрь — 57 136,5 рубля (данные Росстата).

11:14 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по полному кругу организаций за сентябрь 2019 года в Брянской области составила 29 258 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Брянскстат. По сравнению с сентябрем 2018 года зарплата увеличилась на 9%. Об этом: Статистика: зарплата в Брянской области ниже 30 тысяч рублей

11:48 Цены в магазинах растут быстрее, чем заработная плата. Дарья Антонова © ИА REGNUM

12:12 Повышенную зарплату получат за ноябрь и декабрь 2019 года работники скорой медицинской помощи Брянска. Это решение было принято 10 декабря на рабочем совещании на подстанции № 3 Читайте подробнее: Работникам скорой помощи в Брянске пообещали поднять зарплату

12:13 Средняя номинальная начисленная зарплата в Марий Эл по итогам января-сентября 2019 года составила 29,246 тыс. рублей. Больше всего зарабатывают специалисты финансового и страхового секторов, наиболее низко оплачиваются сотрудники предприятий общественного питания. Читайте также: Какие специалисты больше всех зарабатывают в Марий Эл

12:18 Омский политаналитик Владимир Лифантьев считает, минимальную справедливую зарплату в РФ нужно привязывать к двум социальным прожиточным минимумам или к четырём фактическим прожиточным минимумам, которые есть в регионах: «Потому что любой работающий человек так или иначе обременён ответственностью минимум за одного иждивенца». Читайте также: Содержать себя и иждивенцев. Какой должна быть справедливая зарплата в РФ?

12:41 По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в Северо-Западном федеральном округе в январе 2019 года составляла 47 568,1 рубля, в феврале — 48 867,6 рубля, в марте — 52 222,6 рубля, в апреле — 52 636,1 рубля, в мае — 52 478,6 рубля, в июне — 54 543,4 рубля, в июле — 52 600,4 рубля, в августе — 49 841,2 рубля, в сентябре — 50 199,8 рубля.

12:53 Барнаульцы. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

12:54 Российское руководство, внедряя экономические проекты, в конечном счёте стремится повысить благосостояние граждан. Об этом заявил 11 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги опроса о справедливом доходе. Подробности в материале: Песков объяснил, что чего нужны проекты в экономике РФ

13:21 Данные Росстата: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в Южном федеральном округе (ЮФО) в январе 2019 года составляла 30 632,1 рубля, в феврале — 30 962,7 рубля, в марте — 32 610,3 рубля, в апреле — 33 752,4 рубля, в мае — 34 552,2 рубля, в июне — 35 699,1 рубля, в июле — 33 699,6 рубля, в августе — 33 609,1 рубля, в сентябре — 33 878 рублей.

13:25 Средняя номинальная заработная плата, начисленная за сентябрь 2019 года, составила в Санкт-Петербурге 60 205 рублей, в Ленинградской области — 43 971 рубль. Как сообщили в Петростате, просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 ноября 2019 года составила в Санкт-Петербурге 175,3 млн рублей, в Ленинградской области — 19,4 млн рублей.

13:42 В Белгородской области наименьшую зарплату в сентябре 2019 года получили работники, занятые на производстве одежды, сообщает Белгородстат. Согласно официальным документам, их средний заработок составляет 15 055,6 рублей. Больше всего получают работники на металлургическом производстве — в среднем 53 348,9 рублей. Читайте также: В Белгородской области зарплаты колеблются от 15 до 50 тысяч рублей

13:53 Дотянуть до зарплаты. Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

14:32 По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в Северо-Кавказском федеральном округе в январе 2019 года составила 25 673,8 рубля, в феврале — 26 323,9 рубля, в марте — 27 764,7 рубля, в апреле — 28 296,1 рубля, в мае — 29 468,4 рубля, в июне — 31 362 рубля, в июле — 28 779,6 рубля, в августе — 27 490,4 рубля, в сентябре — 28 561,8 рубля.

14:47 В Приволжском федеральном округе (ПФО) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в январе 2019 года составила 31 086,9 рубля, в феврале — 30 951,5 рубля, в марте — 32 820,4 рубля, в апреле — 33 764,6 рубля, в мае — 35 292,1 рубля, в июне — 35 570 рублей, в июле — 33 677,1 рубля, в августе — 33 441,9 рубля, в сентябре — 33 368,9 рубля.

14:48 С нового года в Архангельской области размер социальной помощи малоимущим увеличат до 80 тысяч рублей.

14:50 Динамика заработной платы. Дарья Антонова © ИА REGNUM

14:56 Минимальная заработная плата с 1 января 2020 года в Ленинградской области составит 12 800 рублей в месяц. В текущем году она составляет 12 000 рублей. «В эту сумму не будет включаться доплата за работу в выходные дни и сверхурочные», — отмечают власти региона. Добавим, что норма о минимальной зарплате по факту распространяется только на бюджетников и сотрудников государственных и муниципальных предприятий. В частном бизнесе проконтролировать соблюдение этой нормы очень сложно.

17:35 В Екатеринбурге данные мэрии и экспертов о средней зарплате расходятся и весьма серьёзно. Если верить официальным сведениям, то жители города получают в среднем более 50 тыс. рублей. Эксперты же рынка труда называют цифру почти на 20 тыс. рублей меньше — немногим больше 30 тыс.

17:57 14 млрд на проекты и 2 млрд на повышение зарплат бюджетникам: в Архангельской области приняли бюджет на 2020 год. Читайте подробнее: 2 млрд рублей направят на повышение зарплат в Архангельской области

18:05 В Симферополе преподавателям музыкальных, художественных, хореографических школ платят в два раза меньше, чем дворникам — 10−15 тысяч рублей в месяц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря рассказала крымский педагог Елена П. Об этом: Унизительные крохи — симферопольским учителям платят меньше, чем дворникам

18:12 Бюджет-2020 рассмотрен и принят. Фото пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области. П. Кононов

18:20 Все бюджетники Коми получат прибавку к зарплате, на эти цели из бюджета республики выделят 1,4 млрд рублей. Об этом: 1,4 млрд рублей выделят в Коми на повышение зарплат бюджетникам