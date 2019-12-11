Дни Новосибирской области в Совете Федерации — трансляция
Накануне, 10 декабря, прошло заседание комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Оно было посвящено актуальным вопросам реализации полномочий субъектов РФ в сферах жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на примере Новосибирской области.
«В профильных комитетах будет идти очень интенсивная работа. Впереди много дискуссий, мы постараемся использовать эти два дня с максимальной пользой для развития как нашего региона, так, может быть нам удастся поднять системные вопросы, которые касаются всех субъектов Российской Федерации», — сказал губернатор Новосибирской обалсти Андрей Травников.
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В рамках Дней региона в Совете Федерации губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже обсудил с сенаторами вопросы развития Академгородка 2.0.
«В Новосибирской области не обсуждать науку невозможно, это сквозная тема, тем более, что многие инфраструктурные, инвестиционные проекты связаны с программой «Академгородок 2.0». В частности, развитие материальной базы Новосибирского государственного университета, развитие сети автомобильных дорог. В числе наших приоритетов — укрепление потенциала Новосибирска как транспортного хаба, подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею, ряд транспортных проектов на прилегающей территории, — прокомментировал Травников. — Удалось обсудить ряд других актуальных тем для нашего региона, в основном они связаны с реализацией нацпроектов».
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Новосибирская область в 2020 году станет площадкой проведения II Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС. Вопрос рассмотрен на заседании комитета Совета Федерации по международным делам в рамках Дней Новосибирской области в Совфеде в Москве накануне, 10 декабря.
Главными темами обсуждения станут вопросы парламентского взаимодействия, развития цифровой экономики, сотрудничества в области науки и образования. Делегатами конгресса станут более 300 представителей стран ШОС и БРИКС. В рамках конгресса пройдут пленарные заседания. Также будет работать гостиная Евразийского женского форума.
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В Совете Федерации работает выставочная экспозиция Новосибирской области. Она поделена на тематические зоны: «Цифровая трансформация», «Академгородок 2.0», «Инвестиционный потенциал Новосибирской области», «Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023», «Экспортный потенциал Новосибирской области».
По данным регионального правительства, сегодня, 11 декабря, выставку посетят председатель Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор региона Андрей Травников и председатель Законодательного собрания области Андрей Шимкив.
Также в рамках заседания СФ состоится «Час субъекта РФ», на котором Андрей Травников представит достижения и лучшие практики региона.
Подробности в материале: На выставке Новосибирской области в Совфеде ждут Валентину Матвиенко
Выставочная экспозиция Новосибирской области в Совете Федерации
В рамках Дней Новосибирской области в Совете Федерации рассмотрены вопросы модернизации и расширения магистральной инфраструктуры региона, повышения уровня экономической связанности территории страны. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский проинформировал о дорожном комплексе региона, планах его модернизации, объектах транспортной инфраструктуры новосибирского научного центра, схеме внутренних водных путей реки Обь, перспективах развития зоны опережающего развития «Порт «Ташара».
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В рамках Дней Новосибирской области в Совете Федерации прошло расширенное заседание комитета СФ по науке, образованию и культуре — «Актуальные вопросы развития новосибирского Академгородка и системы образования Новосибирской области», сообщается на сайте СФ.
По мнению первого заместителя министра науки и высшего образования РФ Григория Трубникова, расширение проекта вовлечет не только соседние регионы, но и приграничные территории.
«Министерство науки и высшего образования РФ поддерживает развитие проекта «Академгородок 2.0», который должен обрести статус. Это — не региональный, а государственный проект. Программа подготовлена системно, основательно, с вовлечением многих регионов. Главная задача проекта — стать магнитом притяжения интеллекта, молодых талантливых исследователей из региона, а также привлечь кадры из соседних стран», — подчеркнул Трубников.
Подробности в материале: В СФ заявили, что новосибирский Академгородок 2.0 — государственный проект
Представитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Владимир Городецкий считает, что регион готов к реализации национальных проектов и задач, которые поставил президент РФ в ежегодном послании Федеральному Собранию.
«Вовремя представлены все документы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти, разработаны дорожные карты и под контролем губернатора Новосибирской области Андрея Травникова ведётся ответственная работа по их реализации», — сказал сенатор.
Подробности в материале: Городецкий: Новосибирская область готова к реализации нацпроектов
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Председатель комитет Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. council.gov.ru
По итогам заседания комитета Совета Федерации по экономической политике подготовлены предложения в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области».
Правительству РФ предложено рассмотреть возможность включения в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 гора проект «Комплекс мероприятий по улучшению судоходных условий на участке от устья нижнего подходного канала Новосибирского шлюза до устья реки Томь».
Министерству транспорта страны рекомендовано рассмотреть возможность предоставления Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» — на строительство автомобильной дороги N 12 (часть 2) в рабочем посёлке Кольцово в Новосибирском научном центре и ряда других мероприятий.
Новосибирским властям предложено представить в федеральные органы исполнительной власти необходимые для этого информацию и документы.
Об этом: В Совфеде предложили помочь Новосибирской области материально
На заседании Совета Федерации начался «Час субъекта Российской Федерации». Сегодня внимание уделено Новосибирской области. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поприветствовала губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива.
«Новосибирская область сегодня удерживает лидерские позиции по многим направлениям», — заявил губернатор региона Андрей Травников, выступая на «Часе субъекта Российской Федерации» в Совфеде.
«НГУ выступает флагманом подготовки молодых учёных», — отметил Травников.
По словам Травникова, в регионе разработан проект строительства межвузовского кампуса. Проект планируется реализовывать в рамках государственно-частного партнерства.
Темпы строительства школ в Новосибирской области высоки, но не достаточны, отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании Совета Федерации сегодня, 11 декабря.
«В Новосибирской области за последние 30 лет набраны беспрецедентные темпы строительства школ. В этом году в Новосибирской области построены шесть школ, в ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию ещё 11. Но и этих темпов не достаточно, чтобы ответить на современные запросы жизни», — сказал Травников.
Об этом: Новосибирский губернатор: школы строятся, но их по-прежнему не хватает
Валентина Матвиенко отметила основательную подготовку новосибирских властей к Дням региона в Совете Федерации.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей встречи ранее сегодня, 11 декабря, обсудили вопросы социального-экономического развития региона, а также его конкурентные преимущества.
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Новосибирская область — уникальная территория, заявил губернатор региона Андрей Травников, выступая на «Часе субъекта РФ» в Совете Федерации.
«Несмотря на то, что природных ресурсов в нашей области не очень много, исторически у нас нет крупных промышленных предприятий, но знания её жителей уже не раз обеспечивали прорывную динамику для Сибири. И сегодня регион по многим направлениям удерживает лидерские позиции» — отметил он.
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В дальнейшем развитии Новосибирской области власти региона опираются на ключевые точки роста: науку и внедрение её разработок, образование, промышленность, транспорт и логистику, сказал губернатор области Андрей Травников, выступая в Совфеде.
Подробности в материале: Названы ключевые точки роста Новосибирской области
Не только Новосибирский государственный университет обеспечивает кадры как Новосибирской области, так и всей Сибири и России. На территории региона работают 23 вуза, в них обучается около 100 тыс. студентов, в том числе 10 тыс. иностранных студентов. А вообще примерно 40% от всего количества — это ребята, которые приехали в Новосибирск для получения высшего образования из других стран и российских регионов. Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников выступая в Совфеде.
«Поэтому вопрос создания условий для проживания, досуга, развития студентов стоит очень остро. Нами разработан проект строительства мужвузовского кампуса. Участвовать в проекте сегодня готовы 11 вузов, которым нужно современное жильё для своих студентов и преподавателей. Мы определили варианты размещения кампуса и разработали модель финансового обеспечения его создания. Такой масштабный проект возможно реализовать только на условиях государственно-частного партнёрства. Воплощать проект мы планируем в рамках нацпроекта «Образование». Попросил бы Совет Федерации поддержать инициативу Новосибирской области по этому проекту», — отметил Травников.
Подробности в материале: Травников попросил СФ поддержать проект строительства мужвузовского кампуса
Новосибирская область готовится к крупнейшим международным спортивным турнирам — чемпионату мира по волейболу среди мужчин — 2022 и Молодёжному чемпионату мира по хоккею — 2023, несмотря на последние заявления WADA. Об этом в Совфеде сегодня, 11 декабря, заявил губернатор региона Андрей Травников.
«Мы считаем, что это реакция на то, что не удалось спортивную Россию вогнать в изоляцию. Мы умеем на достойном уровне проводить мероприятия мирового масштаба. Поэтому мы также активно к этому готовимся. Здесь нам тоже хотелось бы получить поддержку со стороны Совета Федерации и со стороны федерального правительства — по созданию необходимой инфраструктуры», — сказал Травников.
Об этом: Травников: решение WADA — реакция на невозможность вогнать РФ в изоляцию
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, выступая в Совфеде сегодня, 11 декабря, обратил внимание на «одну системную проблему на примере конкретного объекта».
«Новосибирская область — крупнейший транспортный хаб, И основное развитие — вокруг аэропорта «Толмачёво». Есть необходимость развития прилегающей автотранспортной инфраструктуры, в частности, реконструкции участка федеральной трассы Р-254, примыкающей к аэропорту. Это всего лишь 20 км федеральной дороги, но этот участок сегодня на территории Новосибирской области самый перегруженный и самый аварийно-опасный с перспективой усугубления ситуации. Но после ранжирования этого объекта для включения в комплексную программу развития магистральной инфраструктуры он не набирает необходимого количества баллов для того, чтобы попасть в список приоритетных для открытия финансирования. Очевидны какие-то издержки этой методики, потому что даже такой локальный, явно приоритетный объект не является по формальным признакам приоритетным. Таких ситуаций и в других субъектах достаточно, и, мне кажется, на это следует обратить внимание», — отметил он.
Читайте подробнее: Обнаружена системная проблема при определении объектов финансирования
Особенностью Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва стало конструктивное взаимодействие с областными исполнительными органами власти, отметил председатель новосибирского парламента Андрей Шимкив, выступая в Совфеде сегодня, 11 декабря.
«Большинство решений принимаются согласованно в ходе обсуждения на заседаниях рабочих групп, согласительных комиссий. К процессу принятия решений мы активно привлекаем квалифицированные экспертные сообщества. Широкий общественный резонанс, вызванный новыми форматами реализации проектов экономики с привлечением средств инвесторов, заставил нас по-новому взглянуть на законодательные возможности такого партнёрства и на законодательные ограничения. Сегодня в рамках действующего регионального закона уже рассмотрен первый отчёт правительства региона. По его результатам мы сформировали новые предложения, направленные на более эффективное управление собственностью области, а значит на наиболее эффективную отдачу закона», — сказал Шимкив.
Он отметил, что не ставит перед собой задачу определять первенство и значимость роли регионального законодательства или оперативных решений правительства региона, а говорит «о слаженных действиях обеих ветвей власти как в определении ключевых стратегических приоритетов развития региона, так и в последовательном сопровождении».
Подробности в материале: Спикер новосибирского парламента заявил о слаженности обеих ветвей власти
Сегодня Новосибирская область очень динамично развивается. Это регион, который обладает уникальными промышленным, научным, инновационным потенциалом. В последние годы в субъекте наблюдается заметный рост промышленного производства, выше среднего по России, и успешно реализуются масштабные проекты, в том числе импортозамещающие — в электронике, в сфере высоких технологий, фармацевтике, в медицине. Об этом сегодня, 11 декабря, напомнила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на «Часе субъекта РФ».
Об этом: Матвиенко назвала заслуги Новосибирской области перед РФ и миром
Успехи Новосибирской области во многих сферах не случайны, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«У вас есть уникальное преимущество — лучшие умы не только России, но и мира. Учёные из Новосибирска — это уже такой знак качества, это действительно высокое звание». Достаточно сказать, что на недавних выборах в Российскую академию наук шесть новосибирских учёных стали академиками, а 15 — членами-корреспондентами», — отметила Матвиенко.
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Один из главных символов Новосибирской области, по словам председатель Совфеда Валентины Матвиенко, — «легендарный Академгородок».
«Признанный мировой научный центр. И в этом я имела возможность, посетив два года назад, лично убедиться. Уверена, что масштабный проект «Академгородок 2.0» позволит превратить Новосибирск в «Российскую Кремниевую долину», у нас есть шансы сделать её существенно лучше, — подчеркнула она. — Ключевым участником «Академгородка 2.0» является Новосибирский национальный исследовательский университет. Правительством области совместно с университетом разработаны девять инфраструктурных проектов, которые позволят существенно расширить возможности в подготовке специалистов в сфере инноваций, высоких технологий, что сегодня крайне востребовано. Но здесь, безусловно, необходима дополнительная поддержка со стороны федерального центра. Я прошу обязательно этот вопрос включить в наше постановление, а также поручить комитету по науке, образованию и культуре проработать этот вопрос с Министерством науки и высшего образования, включить в число своих приоритетов и постоянно оказывать системную поддержку».
Важно, что руководству Новосибирской области удаётся обеспечить устойчивость финансово-бюджетной сферы, отметила сегодня, 11 декабря, на «Часе субъекта РФ» председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«Бюджет прошлого года исполнен с профицитом. В этом году по итогам трёх кварталов доходы также превышают расходы. При этом большую часть бюджетных расходов область финансирует самостоятельно. Важно, что уровень государственного долга постепенно снижается. Более того, в текущем году региону удалось улучшить структуру долга, полностью погасив дорогие кредиты коммерческих банков. Такую взвешенную финансовую политику надо приветствовать. Уровень Госдолга остаётся на приемлемом уровне, но важно, что руководство региона и дальше продолжает снижать этот долг, — отметила Матвиенко. — Меня беспокоит высокий долг муниципальных образований — он более 20 млрд. Надо обратить на это внимание, потому что это тоже ответственность субъекта федерации и здесь надо умерить аппетиты муниципальных образований».
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«Академгородок 2.0». Проект. sibkray.ru
Как и в большинстве субъектов страны, в Новосибирской области отмечается существенное снижение рождаемости, а также смертность превышает рождаемость, сказала сегодня, 11 декабря, на «Часе субъекта РФ» председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Подробности в материале: Матвиенко призвала коллег улучшить демографическую ситуацию в Новосибирске