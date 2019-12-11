В Совете Федерации РФ 10 декабря начались Дни Новосибирской области. В расширенных заседаниях ряда комитетов, которые проходят в Москве 10 и 11 декабря, принимают участие губернатор региона Андрей Травников, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив, представители органов государственной власти области.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

09:26 Накануне, 10 декабря, прошло заседание комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Оно было посвящено актуальным вопросам реализации полномочий субъектов РФ в сферах жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на примере Новосибирской области. «В профильных комитетах будет идти очень интенсивная работа. Впереди много дискуссий, мы постараемся использовать эти два дня с максимальной пользой для развития как нашего региона, так, может быть нам удастся поднять системные вопросы, которые касаются всех субъектов Российской Федерации», — сказал губернатор Новосибирской обалсти Андрей Травников. Читайте также: Дни Новосибирской области начались в Совете Федерации РФ

09:29 В рамках Дней региона в Совете Федерации губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже обсудил с сенаторами вопросы развития Академгородка 2.0. «В Новосибирской области не обсуждать науку невозможно, это сквозная тема, тем более, что многие инфраструктурные, инвестиционные проекты связаны с программой «Академгородок 2.0». В частности, развитие материальной базы Новосибирского государственного университета, развитие сети автомобильных дорог. В числе наших приоритетов — укрепление потенциала Новосибирска как транспортного хаба, подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею, ряд транспортных проектов на прилегающей территории, — прокомментировал Травников. — Удалось обсудить ряд других актуальных тем для нашего региона, в основном они связаны с реализацией нацпроектов». Читайте также: В Совфеде РФ рассказали о проекте «Академгородок 2.0»

09:31 Новосибирская область в 2020 году станет площадкой проведения II Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС. Вопрос рассмотрен на заседании комитета Совета Федерации по международным делам в рамках Дней Новосибирской области в Совфеде в Москве накануне, 10 декабря. Главными темами обсуждения станут вопросы парламентского взаимодействия, развития цифровой экономики, сотрудничества в области науки и образования. Делегатами конгресса станут более 300 представителей стран ШОС и БРИКС. В рамках конгресса пройдут пленарные заседания. Также будет работать гостиная Евразийского женского форума. Читайте также: Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС пройдёт в Новосибирске

09:40 В Совете Федерации работает выставочная экспозиция Новосибирской области. Она поделена на тематические зоны: «Цифровая трансформация», «Академгородок 2.0», «Инвестиционный потенциал Новосибирской области», «Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023», «Экспортный потенциал Новосибирской области». По данным регионального правительства, сегодня, 11 декабря, выставку посетят председатель Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор региона Андрей Травников и председатель Законодательного собрания области Андрей Шимкив. Также в рамках заседания СФ состоится «Час субъекта РФ», на котором Андрей Травников представит достижения и лучшие практики региона. Подробности в материале: На выставке Новосибирской области в Совфеде ждут Валентину Матвиенко

09:41 Выставочная экспозиция Новосибирской области в Совете Федерации

09:53 В рамках Дней Новосибирской области в Совете Федерации рассмотрены вопросы модернизации и расширения магистральной инфраструктуры региона, повышения уровня экономической связанности территории страны. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский проинформировал о дорожном комплексе региона, планах его модернизации, объектах транспортной инфраструктуры новосибирского научного центра, схеме внутренних водных путей реки Обь, перспективах развития зоны опережающего развития «Порт «Ташара». Читайте подробнее: Модернизацию новосибирской магистральной инфраструктуры обсудили в Совфеде

10:00 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Дни Новосибирской области в Совете Федерации. nso.ru

10:28 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Дни Новосибирской области в Совете Федерации. nso.ru

10:29 В рамках Дней Новосибирской области в Совете Федерации прошло расширенное заседание комитета СФ по науке, образованию и культуре — «Актуальные вопросы развития новосибирского Академгородка и системы образования Новосибирской области», сообщается на сайте СФ. По мнению первого заместителя министра науки и высшего образования РФ Григория Трубникова, расширение проекта вовлечет не только соседние регионы, но и приграничные территории. «Министерство науки и высшего образования РФ поддерживает развитие проекта «Академгородок 2.0», который должен обрести статус. Это — не региональный, а государственный проект. Программа подготовлена системно, основательно, с вовлечением многих регионов. Главная задача проекта — стать магнитом притяжения интеллекта, молодых талантливых исследователей из региона, а также привлечь кадры из соседних стран», — подчеркнул Трубников. Подробности в материале: В СФ заявили, что новосибирский Академгородок 2.0 — государственный проект

10:43 Представитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Владимир Городецкий считает, что регион готов к реализации национальных проектов и задач, которые поставил президент РФ в ежегодном послании Федеральному Собранию. «Вовремя представлены все документы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти, разработаны дорожные карты и под контролем губернатора Новосибирской области Андрея Травникова ведётся ответственная работа по их реализации», — сказал сенатор. Подробности в материале: Городецкий: Новосибирская область готова к реализации нацпроектов

10:56 Председатель комитет Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. council.gov.ru

11:09 По итогам заседания комитета Совета Федерации по экономической политике подготовлены предложения в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области». Правительству РФ предложено рассмотреть возможность включения в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 гора проект «Комплекс мероприятий по улучшению судоходных условий на участке от устья нижнего подходного канала Новосибирского шлюза до устья реки Томь». Министерству транспорта страны рекомендовано рассмотреть возможность предоставления Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» — на строительство автомобильной дороги N 12 (часть 2) в рабочем посёлке Кольцово в Новосибирском научном центре и ряда других мероприятий. Новосибирским властям предложено представить в федеральные органы исполнительной власти необходимые для этого информацию и документы. Об этом: В Совфеде предложили помочь Новосибирской области материально

11:36 Заседание в рамках дней Новосибирской области в Совете Федерации. Делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым. nso.ru

12:07 На заседании Совета Федерации начался «Час субъекта Российской Федерации». Сегодня внимание уделено Новосибирской области. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поприветствовала губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива.

12:09 «Новосибирская область сегодня удерживает лидерские позиции по многим направлениям», — заявил губернатор региона Андрей Травников, выступая на «Часе субъекта Российской Федерации» в Совфеде.

12:10 «НГУ выступает флагманом подготовки молодых учёных», — отметил Травников.

12:13 По словам Травникова, в регионе разработан проект строительства межвузовского кампуса. Проект планируется реализовывать в рамках государственно-частного партнерства.

12:24 Темпы строительства школ в Новосибирской области высоки, но не достаточны, отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании Совета Федерации сегодня, 11 декабря. «В Новосибирской области за последние 30 лет набраны беспрецедентные темпы строительства школ. В этом году в Новосибирской области построены шесть школ, в ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию ещё 11. Но и этих темпов не достаточно, чтобы ответить на современные запросы жизни», — сказал Травников. Об этом: Новосибирский губернатор: школы строятся, но их по-прежнему не хватает

12:28 Валентина Матвиенко отметила основательную подготовку новосибирских властей к Дням региона в Совете Федерации.

12:43 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей встречи ранее сегодня, 11 декабря, обсудили вопросы социального-экономического развития региона, а также его конкурентные преимущества. Читайте также: Матвиенко и Травников обсудили развитие Новосибирской области

12:55 Дни Новосибирской области в Совете Федерации. nso.ru

13:06 Новосибирская область — уникальная территория, заявил губернатор региона Андрей Травников, выступая на «Часе субъекта РФ» в Совете Федерации. «Несмотря на то, что природных ресурсов в нашей области не очень много, исторически у нас нет крупных промышленных предприятий, но знания её жителей уже не раз обеспечивали прорывную динамику для Сибири. И сегодня регион по многим направлениям удерживает лидерские позиции» — отметил он. Читайте подробнее: Травников «раскрыл» уникальность Новосибирской области

13:19 В дальнейшем развитии Новосибирской области власти региона опираются на ключевые точки роста: науку и внедрение её разработок, образование, промышленность, транспорт и логистику, сказал губернатор области Андрей Травников, выступая в Совфеде. [[[quote-0]]]

Подробности в материале: Названы ключевые точки роста Новосибирской области