Оренбург, 11 декабря, 2019, 08:35 — ИА Регнум. В Оренбурге вновь разгорелся сказал вокруг долгостроя под названием «Атриум», который находится в центре города. 10 декабря велись активные работы по обустройству ограждения площадки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова Работы по ограждению площадки вечером 10 декабря

Участники работ, представившиеся представителями собственника, отметили, что забор будет установлен по всему периметру площадки, а 11 декабря доступ на территорию будет закрыт.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципалитета, сейчас выясняют какая организация вела работы. По некоторым данным, это ООО «ЗападноАбдулино». Чиновники обратились в правоохранительные органы, в результате работы по ограждению площадки приостановлены. Далее вопрос будет решаться в юридической плоскости.

Наталья Хомутова Такой забор хотели установить по периметру площадки долгостроя- «Атриума»

Напомним, Арбитражный суд Оренбургской области расторг договор аренды земли, который был заключен между департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга и ООО «ЗападноАбдулино» в 2016 году.

Стоит отметить, что реализация амбициозного проекта под названием ТЦ «Атриум» началась в 2002 году, однако застопорилась на уровне вырытого котлована. Летом 2019 года губернатор Денис Паслер назвал долгострои на ул. Советской позором и подчеркнул, что их необходимо ликвидировать. В частности, он заявил, что будет инициирована процедура изъятия земельного участка, на котором планировалось построить торговый комплекс «Атриум», у собственника.

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