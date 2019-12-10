Курган, 10 декабря, 2019, 19:42 — ИА Регнум. В Кургане 10 декабря 2019 года открыли первый коворкинг-центр. Он разместился в центре города — в Областном художественном музее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Неформальное общение губернатора с молодёжным советом региона

Коворкинг — это совместный офис для людей с различной занятостью, когда несколько человек работают над своими проектами в одном месте. Для организации креативного офиса на третьем этаже музея сделали современный ремонт, закупили офисную мебель и оборудование по последнему слову техники.

Отмечается, что коворкинг-центр появился по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова при финансовой поддержке национального проекта «Образование».

Пресс-служба губернатора Курганской области Первые посетители коворкинга

Первый день коворкинга был ознаменован встречей главы региона с представителями совета по молодежной политике Курганской области. В состав совета вошли участники стратегической сессии «Образ будущего Курганской области-2030, в которой хочется жить и работать».

Пресс-служба губернатора Курганской области Молодёжь Зауралья представляет проекты

На неформальной встрече с губернатором Шумковым молодые специалисты и студенты представили свои проекты в благоустройстве городов и сёл Зауралья, в развитии переработки мусора, IT и медиа, по организации спортивных и интеллектуальных игр и других направлениях.

Пресс-служба губернатора Курганской области Молодёжь Зауралья представляет проекты

К примеру, была представлена идея «Инженерного волонтерства». Студенты технических специальностей готовы помогать в профориентационной работе со школьниками. Вадим Шумков отметил актуальность данного проекта. В рамках соглашения, подписанного с АО «НПО «Курганприбор», в ближайшее время в школах Курганской области появятся семь дополнительных инженерных классов, IT-колледж и IT-институт для подготовки инженерных кадров.

В квалифицированных сотрудниках нуждаются и органы власти, подчеркнул глава региона. Вадим Шумков предложил молодым курганцам принять участие в конкурсах по формированию кадрового резерва, а также переформатировать молодёжное правительство, срок полномочий прежнего состава которого истекает в декабре 2019 года. Новый состав будет формироваться на конкурсной основе. Молодёжное правительство Курганской области призвано стать настоящим «социальным лифтом» для неравнодушных к судьбе своего региона юных зауральцев.