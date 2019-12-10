Киев, 10 декабря, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Переговорная позиция Украины по урегулированию в Донбассе должна быть сформирована не из прошений, а из готовности к борьбе, заявил украинский эксперт Юрий Бутусов сегодня, 10 декабря, комментируя итоги «нормандского саммита».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Эксперт заявил, что «планом Б» надо не угрожать, «план Б» надо реализовывать, тогда к словам Киева начнут относиться серьезно.

«И не надо строить никакую стену и придумывать несуществующую панацею. Стена у нас уже есть — это украинская армия», — заявил Бутусов.

Также он отметил, что Украина должна наносить ущерб «агрессору», приведя пример «войны» Нафтогаза с Газпромом.

Также он призвал украинскую власть начать «профессионально воевать» в Донбассе — без наступлений, от обороны.

«Чтобы не заробитчане в армию шли, а профессионалы. Начнем наконец-то не на словах, а на деле, реформу армии на шестом году войны, дадим генералам доктрину локальной войны согласно действующим ограничениям, но поставим цель убивать не 30−40 наемников в месяц, а хотя бы 300−400… И тогда у Путина появится интерес к миротворцам», — отметил Бутусов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Зеленский не раз заявлял, что не видит военного пути урегулирования ситуации в Донбассе.