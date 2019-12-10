Киев, 10 декабря, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Когда Арсена Авакова вышибут из МВД Украины, он может пойти сценаристом в «95-й квартал», заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, комментируя откровения украинского силового министра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсен Аваков

Эксперт отмечает, что давно так не смеялся, как сейчас после заявлений Авакова.

«У Зеленского подключили для «промывания мозгов» украинцев старого фейкомета Авакова. Который рассказал, как у Путина требовали развести везде войска, а Зеленский — отказался. И Сурков истерично бросался какими-то бумагами. Вот, мол, как Зеленский отстаивал интересы страны», — отметил Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что пресс-служба МВД Украины приводит заявление Авакова, который заявил, что «у господина Суркова в ходе переговоров в Париже сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: «Мы так не договаривались».

Также, по словам Авакова, Зеленский сделал замечание главе МИД России Сергею Лаврову, заявив, что обошел все места вдоль границы с Донбассом своими ногами — «так что не надо тут кивать головой, что вы тут всё знаете».