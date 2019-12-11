Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941-1945 гг

Москва, 11 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 11 декабря: немцы начали контрудар по войскам Калининского фронта.

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11 декабря 1942 года немцы начали контрудар по войскам Калининского фронта, окружившим гарнизон противника в Великих Луках.

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