Ярославское УФАС нашло «профессиональных жалобщиков»
Ярославль, 10 декабря, 2019, 15:47 — ИА Регнум. В УФАС России по Ярославской области выявили «профессиональных жалобщиков», которые регулярно подают жалобы на организаторов закупок. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
Как считают в антимонопольном органе, такие люди отслеживают крупные закупки (свыше миллиона рублей) на территории региона и подают жалобы в УФАС. При этом люди не являются участниками закупок.
По данным ведомства, за октябрь — декабрь 2019 года в Ярославское УФАС России поступило 17 жалоб от «профессиональных» жалобщиков, из которых лишь две были признаны обоснованными.
Антимонопольщики призывают заказчиков внимательно готовить конкурсную документацию, так как «профессиональные жалобщики» нередко указывают на технические нарушения. При этом в УФАС признают право граждан на подачу таких жалоб.