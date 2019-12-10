Ярославль, 10 декабря, 2019, 15:47 — ИА Регнум. В УФАС России по Ярославской области выявили «профессиональных жалобщиков», которые регулярно подают жалобы на организаторов закупок. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Вывеска УФАС

Как считают в антимонопольном органе, такие люди отслеживают крупные закупки (свыше миллиона рублей) на территории региона и подают жалобы в УФАС. При этом люди не являются участниками закупок.

«С одной стороны, такого рода жалобы (при подтверждении изложенных в жалобах доводов) позволяют обратить внимание заказчиков на допускаемые ими нарушения, исключить последние, нередко — обеспечить конкурентоспособность закупочной процедуры и т.д.; с другой стороны (при не подтверждении изложенных в жалобах доводов) — блокируют закупочные процедуры, ведут к затягиванию сроков заключения контрактов», — говорится в сообщении Ярославского УФАС.

По данным ведомства, за октябрь — декабрь 2019 года в Ярославское УФАС России поступило 17 жалоб от «профессиональных» жалобщиков, из которых лишь две были признаны обоснованными.

Антимонопольщики призывают заказчиков внимательно готовить конкурсную документацию, так как «профессиональные жалобщики» нередко указывают на технические нарушения. При этом в УФАС признают право граждан на подачу таких жалоб.