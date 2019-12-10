Вильнюс, 10 декабря, 2019, 14:39 — ИА Регнум. По железной дороге контейнерами из Германии в Литву была отработана быстрая переброска военной техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 декабря. Учения провели Бельгия, Нидерланды, Германия и Литва. Военная техника была доставлена из Германии, отмечает литовское минобороны.

Eucom.mil Американские солдаты в Прибалтике

Учения стали частью проекта PESCO по проработке логистических маршрутов быстрой доставки техники. Отгружали боевые машины пехоты в литовском Каунасе. Позже всю боевую технику доставили на полигон под Каунасом Рукла, где дислоцирована литовская механизированная бригада пехоты Geležinis Vilkas.

Напомним, что Германия в Литве возглавляет батальон быстрого реагирования НАТО. В Литве под командованием Германии дислоцировано порядка 1200 солдат из разных стран альянса.