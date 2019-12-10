Калуга, 10 декабря, 2019, 15:12 — ИА Регнум. В Калужской области завершается выполнение годового плана по мероприятиям регионального проекта «Сохранение лесов», реализуемого в рамках одноименного федерального проекта. В 2019 году лесовосстановление проведено в области на 4400,8 га, в том числе создание лесных культур выполнено на 2885,85 га, что составляет 108,8% годового плана. Об этом 10 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министерства природных ресурсов и экологии.

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На цели лессовостановления в регионе было потрачено свыше 52 млн рублей из федерального бюджета. Арендаторы лесных участков на собственные средства высадили деревья на 2225,97 га, потратив почти 110 млн рублей, что почти на 12 млн рублей больше плановых показателей.

Все муниципальные районы Калужской области приняли участие во всероссийской акции «Сохраним лес». С 2019 года акция проходит в рамках национального проекта «Экология». Её поддержали более трёх тысяч калужан. Эковолонтёры высадили около 130 тысяч сеянцев на 69,5 га лесного фонда. Также проводилось озеленение парков, скверов, территорий образовательных учреждений. От мусора и захламленности очищено 33,5 га. Вклад лесопользователей в общий результат областного зеленого марафона — 418 га вновь посаженного леса