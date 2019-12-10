Ярославль, 10 декабря, 2019, 14:34 — ИА Регнум. В Ярославле произошло ограбление почтового отделения, сообщает портал Yarnews. По данным портала, вечером 9 декабря преступник пришел в отделение на улице Громова и, угрожая ножом, отобрал у сотрудников почты деньги. Сумма ущерба не называется.

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«УФПС Ярославской области сообщает, что в результате нападения сотрудники и клиенты не пострадали. Напомним, происшествия криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Инцидент не отразился на клиентах, все обязательства перед ними выполнены в срок и в полном объеме», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ярославском управлении «Почты России».

В УФПС добавили, что деньги и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы. Сотрудники почты оказывают правоохранительным органам содействие в расследовании преступления.