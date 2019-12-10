Калуга, 10 декабря, 2019, 15:10 — ИА Регнум. По приговору суда 31-летней жительнице Калуги придётся заплатить штраф в 100 тыс. рублей за ложный донос, сообщили 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru

Следствием и судом было установлено, что подсудимая разместила анкету со своими данными на интернет-сайте знакомств. В ходе переписки женщина договорилась с 39-летним калужанином встретиться и вступить в половую связь за денежное вознаграждение. После свидания женщина обратилась в следственный отдел по городу Калуге СК России с заявлением об изнасиловании обвинив мужчину в совершении особо тяжкого преступления.

В ходе проверки обстоятельств, указанных женщиной, информация о совершении преступлений не подтвердилась. Заявительница же неожиданно сама стала фигуранткой уголовного дела о заведомо ложном доносе. На допросе женщина запуталась в собственных показаниях, а после вообще призналась в том, что обманула следствие, рассчитывая получить от мужчины больше денег.