Москва, 10 декабря, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Переговоры России и Украины по газу продолжатся в ближайшие дни в двустороннем формате, заявил 10 декабря журналистам глава Газпрома Алексей Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни», — сказал Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря руководство «Нафтогаза» выдвинуло окончательные условия для заключения нового контракта на транзит российского газа. Согласно этим условиям, Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража.

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