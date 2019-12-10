Кызыл, 10 декабря, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Нарисованные министром обороны России Сергеем Шойгу картины могут появиться в Краеведческом музее Тувы. Глава республики Шолбан Кара-оол выложил на своей странице в соцсети «Вконтакте» видео, где он «берёт интервью» у министра, который в это время работает над пейзажем.

Скриншот страницы главы Тувы Шолбана Кара-оола в соцсети «Вконтакте» Сергей Шойгу рисует очередную картину

Шойгу сообщил, что не заканчивал художественную школу, но все время было какое-то желание рисовать.

«У меня уже несколько картин, я их скоро в Краеведческий музей отнесу», — заявил глава республики.

На это министр обороны со смехом согласился.

«Надеюсь, они вызовут какие-то добрые чувства у людей. Не рассчитываю на какое-то сверхвосхищение, потому что не считаю свои рисунки талантливыми произведениями», — отметил Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявил, что Министерство обороны России построит киностудию для создания фильмов, посвященных российской армии. По его словам, студия будет снимать хорошее, правдивое кино.

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