Москва, 10 декабря, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту добросовестных покупателей жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря. Нормы позволят защитить «честно купивших» жилье у мошенников, а также позволят получить компенсацию.

Жильё и деньги

Прежде всего, в Гражданском кодексе РФ закрепляется презумпция добросовестности лица, полагавшегося на данные государственного реестра. Так, добросовестным приобретателем недвижимого имущества является тот, кто при его приобретении полагался на данные госреестра, пока в судебном порядке не доказано, что он знал (или должен был знать) об отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого к нему перешли права на недвижимость.

Устанавливается запрет на истребование государством (Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием) жилого помещения, выбывшего из его собственности, у добросовестного приобретателя-гражданина. Положение распространяется в том числе на добросовестных приобретателей, которые получили имущество безвозмездно.

Закрепляется, что суд будет отказывать в истребовании в собственность государства жилого помещения у добросовестного приобретателя, если после выбытия этой недвижимости из владения публичного собственника истекло три года с момента государственной регистрации права на нее первого добросовестного приобретателя. Бремя доказывания в этих случаях несет истец — публичный субъект.

Компенсация

Компенсация лишившимся жилья добросовестным приобретателям, которые, приобретая такое жилье, не знали о его «криминальном» прошлом, будет выплачиваться из казны Российской Федерации по выбору правообладателя — либо в размере суммы реального ущерба, либо исходя из кадастровой стоимости истребованной недвижимости, уточнил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).