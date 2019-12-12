Умер Юрий Лужков — самый яркий мэр Москвы: трансляция
По данным СМИ, экс-градоначальнику Москвы проводили операцию на сердце в одной из клиник в германском Мюнхене. Ему было 83 года.
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В возрасте 83 лет ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков, это 10 декабря подтвердил источник в его окружении.
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Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал «не совсем приятной новостью» смерть экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.
«Не совсем тоже приятная новость — смерть Лужкова. Управлял Москвой 17 лет, а мы приложили максимум усилий, чтобы убрать его из политической жизни», — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания.
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В 2017 году Юрий Лужков побывал на 80-летнем юбилее первого главы Татарии Минтимера Шаймиева. На торжестве он выступил с пламенной речью, отметив роль юбиляра в истории.
«Недолго рассуждая на эту тему, я хочу сказать, что, Минтимер, ты не войдёшь в историю, ты уже в нее вошёл» — заявил тогда Лужков.
В июне 2015 года госсоветник Татарии Минтимер Шаймиев, выражая соболезнования семье умершего Евгения Максимовича Примакова, рассказал, как совместно с ним и Юрием Лужковым создавали политическую партию:
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова.
Об этом: Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова. Соответствующее сообщение Собянин опубликовал в Twitter.
Подробности в материале: Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова
Юрий Лужков остался в истории Чебоксар: в 2005 году музей столицы Чувашии пополнила сувенирная продукция, подаренная городу Лужковым ко Дню Победы. А в 2006 году на встрече первого президента Чувашии Николая Федорова с Юрием Лужковым была достигнута договорённость о реализации в городе Москве продукции чувашских сельхозпредприятий в дни осенних ярмарок. Подобные мероприятия с тех пор проводятся в столице России регулярно.
Самый главный момент для Юрия Лужкова в его послеотставочную эпоху — награждение в 2016 году орденом «За заслуги перед Отечеством», сделавшее опального экс-мэра полным кавалером этого ордена.
Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова планируется провести в российской столице, передаёт издание Baza.
Читайте подробнее: Семья Юрия Лужкова планирует похоронить его в Москве
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Запись в память о бывшем градоначальнике Шапошников разместил на своей странице в Twitter.
«Пришла печальная новость — не стало бывшего Мэра Москвы Юрия Лужкова», — написал председатель Мосгордумы у себя на странице.
Подробности в материале: Председатель Мосгордумы выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков обладал редкими хозяйственными качествами, он умел работать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский журналистам.
«Память о нем сохранится надолго и в сердце всех москвичей и многих других, кто приезжал в Москву и радовался, что у нас такая цветущая столица», — заявил Жириновский.
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Шоумен Максим Галкин выразил соболезнования семье Юрия Лужкова, завив, что тот был «поистине народным» мэром города Москвы.
Исторической заслугой Юрия Лужкова стал его вклад в сохранение Крыма русским, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.
Читайте подробнее: Поминая Юрия Лужкова, вспомним его вклад в сохранение Крыма русским
Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») отметила помощь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова крымчанам.
«Он всегда поддерживал Крым, помогал крымчанам как словом, так и делом. Не боялся идти наперекор толпе, говорил о русском Севастополе, когда многие «записные патриоты» рассказывали, что это невозможно», — отметила Поклонская.
Юрий Лужков войдет в историю как политик, адаптировавшийся к переходным 1990-м, но ставший большим государственником. По своему типажу он был похож на Ельцина, Черномырдина. Сейчас время таких политиков ушло, настало время технократов, отметил политолог Дмитрий Михайличенко.
Память о Лужкове увековечат в столице — глава Мосгордумы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщает 10 декабря пресс-служба нижней палаты парламента.
«Юрий Лужков был энергичным, жизнелюбивым человеком. Он был политиком своего времени, его активная деятельность пришлась на трудный в жизни страны постсоветский период», — заявил Володин.
Об этом: Володин выразил соболезнования родным и близким Лужкова
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников уверен, что память бывшего мэра столицы Юрия Лужкова будет увековечена в Москве.
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Политическая судьба Юрия Лужкова, который считался «большим государственником» и был «достаточно конъюнктурен», была предрешена: в 2000-ые годы формировалась другая конфигурация власти, и такие тяжеловесы «более не нужны были» Владимиру Путину. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.
Подробности в материале: Политолог объяснил, почему Путину не нужен был Лужков
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на следующий день после проведённой операции на сердце в одной из клиник германского Мюнхена, сообщает издание Baza.
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Посольство России в Германии и генконсульство России в Мюнхене помогут с репатриацией экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом посольство РФ в Германии сообщило на своей странице в Facebook.
Подробности в материале: Посольство РФ в Германии поможет с доставкой тела Лужкова в Москву
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был патриотом страны и предтече Крымской весны. Для внутренней политики Лужков был необходим, как слабое звено, дающее возможность сильному, а именно президенту Владимиру Путину, быстрее взять власть в свои руки, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Подробности в материале: Патриот страны: политолог о Лужкове
Яркий политик и крепкий хозяйственник, на протяжении почти двух десятилетий управлявший самым большим и самым сложным городом страны в непростое для России время, отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).
«Эмоциональный и порой импульсивный, он обладал политической интуицией и четко улавливал настроения москвичей. Ломал и строил, ошибался и исправлял, обещал и старался исполнить. Обижался и прощал, очень по-русски. Царствие небесное и светлая память», — написал парламентарий в Facebook.
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила 10 декабря пресс-секретарь столичного градоначальника Гульнара Пенькова.
Дата похорон будет определена позже, её укажут родственники покойного.
Об этом: Похороны Юрия Лужкова пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи с уходом Юрия Лужкова, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.
«Нас связывали рабочие отношения… Он любил много и инициативно строить, построил МКАД», — отметил Зюганов.
Читайте подробнее: Зюганов: Лужков активно занимался строительством и политическим
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков смог вывести столицу России из тяжелейшего кризиса и всегда работал на благо москвичей. Об этом журналистам заявил бывший заместитель мэра Москвы и коллега Лужкова, ныне депутат Госдумы Владимир Ресин («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.
«Москва, которая досталась Лужкову, была в тяжелейшем состоянии… Пустые полки, грязные улицы, ничего не хватало, криминал, в театр люди боялись прийти. Но он сумел за 18 лет, которые он возглавлял Москву сделать то, что требовало то время, в которое он работал. Он вывел Москву и москвичей из того тяжелейшего кризиса», — вспомнал Ресин.
Читайте подробнее: Ресин: Лужков вывел Москву из тяжелейшего кризиса
Вместе с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова ушла в историю целая эпоха. Часто Лужкова, критикуя за недостатки в работе, которые есть у любого мэра или губернатора, упрекали в слишком большой пиар-активности и даже культе собственной личности, но это как раз тот самый случай, когда культ был, но, безусловно, это был культ выдающейся исторической личности, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
Читайте подробнее: Эксперт перечислил главные заслуги Лужкова как мэра Москвы
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Лужкова.
«В последние годы он связал свою жизнь с агропромышленным комплексом Калининградской области, уделял внимание вопросам развития региона, делился своим огромным профессиональным, жизненным опытом. У нас с ним были большие планы, у него были интересные идеи в сельхозпереработке. Мы надеемся, что предприятие, которое он создал в Озерском городком округе, продолжит развитие», — говорится в сообщении Алиханова.
Читайте также: Алиханов выразил соболезнования в связи с кончиной Лужкова
Российские дипломаты из посольства в Берлине и генконсульства в Мюнхене помогают организовать доставку тела Юрия Лужкова в Москву.
Бывший мэр Юрий Лужков очень любил заниматься сельским хозяйством, особенно пчеловодством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.
«Он очень любил заниматься сельским хозяйством. Я недавно с ним обсуждал закон о пчеловодстве, мы внесли этот закон, я полагал, что правительство его примет», — отметил Зюганов.
Юрий Лужков всегда занимал твёрдую, последовательную и принципиальную позицию в вопросах, связанных со статусом Крыма и правами крымчан. Об этом на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.
Об этом: Аксёнов: Лужков много сделал для русского движения в Крыму
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал экс-мэра Юрия Лужкова одним из самых ярких политических деятелей современной России.
«Давайте вспомним, кто же начал переселять людей из ветхих хрущёвок в новые дома, кто помогал старикам и ветеранам, которые до сих пор помнят «лужковские» надбавки, кто 18 лет бессменно руководил столицей в сложный постсоветский период. Это Юрий Лужков». — отметил Миронов в Facebook.
Подробности в материале: Миронов: старики и ветераны помнят «лужковские» надбавки
Президент России Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Президент России Владимир Путин 10 декабря выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Подробности в материале: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования в связи с уходом из жизни экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, соратникам Юрия Михайлович Лужкова в связи с невосполнимой утратой, — говорится в соболезновании. — Возглавляя Москву — столицу нашей Родины, он многое сделал для москвичей, вёл целенаправленную политику по поддержке ветеранов, малоимущих, многодетных. Именно при Лужкове была проведена масштабная реконструкция Московской кольцевой автомобильной дороги, в городе открывались театры, преображались улицы, строились комфортные современные микрорайоны. Юрий Михайлович умел не только управлять сложнейшим механизмом — Москвой, но и видеть государственные задачи, формулировать их, говорить о них, отстаивать свои взгляды. Ещё в 2008 году он выступал за возвращение Крыма в состав Российской Федерации. Уход из жизни политика и государственника такого масштаба — печальное событие для всех, кто его знал».
Читайте также: «Он многое сделал»: мэр Новосибирска принёс соболезнования родным Лужкова
Свои соболезнования семье Лужкова выразил и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов.
«Конечно же, Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова», — сказал Осипов.
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов напомнил, что у Медведева и Лужкова были «не самые простые отношения».
Соболезнования в связи со смертью экс-мэра столицы выразил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Занимая долгие годы пост мэра Москвы, он проявлял деятельную заботу о благополучии жителей столицы, прилагал немалые усилия для всестороннего развития города. Почивший запомнится как человек твёрдой политической воли, энергичный и рачительный хозяйственник, который брал на себя ответственность за принятие непростых, но в то же время необходимых решений», — говорится в тексте, размещённом на официальном сайте Московского патриархата.
Как сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источники в мюнхенской клинике, причиной смерти Лужкова стала тампонада сердца — синдром острой сердечной недостаточности, вызванный внутриперикардиальным сдавлением сердца кровью.
Читайте подробнее: «Знал лично» — ульяновский губернатор о непростом периоде Лужкова
Ключарь храма Христа Спасителя, протоиерей Михаил Рязанцев заявил ТАСС, что местные священники готовы провести его отпевание.
«Официального обращения от родственников к нам пока не поступало, но где же ещё отпевать Юрия Михайловича Лужкова, как не в храме Христа Спасителя?» — сказал Рязанцев.
Телеграмму с соболезнованиями в адрес московской мэрии в связи со смертью Юрия Лужкова направила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Ушёл из жизни известный политический деятель, опытный, энергичный руководитель и организатор, принимавший самое активное участие в жизни страны», — говорится в тексте телеграммы.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости допустил возможность установки памятника Лужкову в Севастополе.
«Благодаря Юрию Михайловичу мы всегда чувствовали, что Россия не бросила Севастополь, он укреплял нашу веру в это, благодаря, в том числе, и его поддержке мы знали, что рано или поздно вернёмся домой», — сказал Белик.
По версии главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева, высказанного РИА Новости, Лужков умер от аллергической реакции.
«Сильная аллергическая реакция, и он сразу умер, во время операции… Операцию в Мюнхене делали, и там на операционном столе всё это произошло», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: «Смелый реформатор»: экс-глава Чувашии вспоминает о встречах с Лужковым
Страница депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика в социальной сети.
Страница Сергея Морозова в социальной сети Facebook.
Свои соболезнования выразил также министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Это был незаурядный и целеустремлённый руководитель, обладающий разносторонними знаниями, деятельный политик и крепкий хозяйственник. В памяти тех, кто знал Юрия Михайловича и работал с ним, он навсегда останется энергичным и жизнелюбивым человеком. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким Юрия Михайловича», — говорится в сообщении от имени Шойгу.
Отпевание экс-мэра Москвы Юрия Лужкова проведёт Патриарх Кирилл. Оно состоится в четверг, 12 декабря.
Патриарх Московской и всея Руси Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря.
Подробности в материале: Отпевание Юрия Лужкова пройдет в Храме Христа Спасителя
Первый глава Татарии, ныне государственный советник республики Минтимер Шаймиев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Он отметил, что всегда поддерживал с Лужковым дружеские, чисто человеческие отношения, и это было обоюдно.
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В комментарии РИА Новости заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что Лужков всегда был «полон идей по развитию столицы».
Бывший вице-премьер правительства РФ Сергей Степашин заявил журналистам, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков всегда говорил правду в глаза.
«Он один из немногих, кто всегда говорил правду в глаза, в том числе и президенту. Тогда ещё Борису Николаевичу [Ельцину], с которым у них сначала была огромная дружба, потом странное расхождение, мягко говоря», — сказал Степашин.
Губернатор и правительство Калужской области выразили искренние соболезнования родным, близким и коллегам экс-мэра Москвы, почетного гражданина Калужской области Юрия Лужкова в связи с его кончиной.
Читайте также: Калужане соболезнуют по поводу смерти Юрия Лужкова
От имени жителей Волгоградской области искренние соболезнования родным и близким Юрия Лужкова передал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона отметил, что из жизни ушёл настоящий политик, активный, энергичный и созидательный человек, крепкий хозяйственник.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова и назвал его «другом Белоруссии».
«Ушёл из жизни талантливый политик и выдающийся государственный деятель, истинный друг Беларуси, отдавший много сил и энергии сплочению двух братских народов, становлению и развитию белорусско-российских отношений», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Губернатор Петербурга Александр Беглов принес соболезнования семье экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в связи с его кончиной. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Подробности в материале: «Большая утрата»: глава Петербурга соболезнует в связи с кончиной Лужкова
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко от лица правительства региона выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова его родным и близким, коллегам и друзьям.
«Юрий Михайлович Лужков руководил Москвой в сложное время и многое сделал для столицы. Опытный хозяйственник, управленец он обладал сильной энергетикой, был способен реализовывать крупные и смелые проекты», — отметил Дрозденко.
Александр Лукашенко и Юрий Лужков.
Встреча Бориса Ельцина и Юрия Лужкова.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели заявил, что Юрий Лужков всегда ценил представителей мира искусства.
«Он всегда поддерживал художников, вообще ценил людей искусства. У меня и моих коллег в Академии сегодня слёзы на глазах. Очень тяжело, больно, когда хорошие люди уходят», — сказал Церетели.
Музыкант Сергей Шнуров посвятил скончавшемуся Юрию Лужкову стихи в своём Instagram-аккаунте.
«Эх, Михалыч, ты эпоха, / Да, сегодня умер мэр. / С ним Москве жилось неплохо, / Дико, мощно, например», — написал музыкант.
Стоит отметить, что в первой половине «нулевых» Шнуров заявлял журналистам, что концерты его группы «Ленинград» в Москве запрещены по личному распоряжению Лужкова.
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что Лужков сделал большой вклад в развитие московского футбола и особенно — футбольного клуба «Торпедо».
"Лужков много помогал «Торпедо». Создал футбольный интернат, настоящий дом футбола для обучения ребят. Существенной была его роль в проведении в Москве финалов Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Известие о его смерти застало меня врасплох, я потерял дар речи», — сказал Колосков.
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в связи с кончиной экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
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Рядом со зданием мэрии Москвы соорудили место памяти Юрия Лужкова.
Как отмечают очевидцы, у здания стоит стол, на котором установлено фото Лужкова с траурной лентой. Здесь можно оставить цветы и зажечь свечи в память об экс-мэре. У места памяти дежурят сотрудники полиции, также установлены рамки металлоискателей.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели в комментарии РБК сообщил, что нарисует трёхметровую картину Юрия Лужкова.
«Я согласовал [с Лужковым], пока он был жив, и сейчас работаю на эту тему. Трёхметровый Лужков будет», — сказал Церетели.
Источник ТАСС в мэрии Москвы сообщил, что Юрий Лужков будет похоронен 12 декабря в 15:00 на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы бывшего премьер-министра РФ и главы МИД РФ Евгения Примакова.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил свои соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова, назвав его «настоящим другом Чечни».
Подробности в материале: Кадыров: Лужков был настоящим другом Чечни
«Не стало Ю. М. Лужкова, бывшего мэра Москвы. Искренне жаль. Знал его лично, плодотворно сотрудничали. Мне в Юрии Михайловиче нравились его открытость, прямота и очень теплое отношение к Туве, где он не раз бывал», — пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Будучи во главе Москвы, Юрий Лужков «от всей души» помогал Туве. Об этом написал глава республики Шолбан Кара-оол.
«Москва даже напрямую инвестировала в наши стройки. На её средства в Кызыле были построены республиканская школа искусств, детский сад, который и сейчас в народе «московским» называют», — отметил глава.
Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
«Лично знал Юрия Михайловича как человека целеустремленного, энергичного, работавшего с полной самоотдачей. Приношу искренние соболезнования родным и близким Юрия Михайловича», — написал Парфенчиков в своём микроблоге.
Председатель совета директоров АО «ОСК», экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил свои соболезнования в связи с кончиной Юрия Лужкова. Об этом написал пресс-секретарь главы судостроительной корпорации Андрей Кибитов. Полтавченко отметил, что под руководством Лужкова Москва преобразилась.
«Лужков был первым, кто бросил вызов сислибам в лице Чубайса. Лужков первым назвал Севастополь русским городом. Когда все об этом молчали, Лужков уже бросил вызов украинским националистам».
Подробнее: Памяти Юрия Лужкова
Заседание Московской городской думы 11 декабря началось с минуты молчания. Депутаты почтили память бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.
«Вчера не стало бывшего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Предлагаю почтить его память минутой молчания», — обратился к коллегам председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников.
Читайте подробнее: Заседание Мосгордумы началось с минуты молчания по Лужкову
Совфед почтил минутой молчания память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Открывая заседание, спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что Лужков был выдающимся государственным и политическим деятелем, «который возглавлял Москву в самый сложный период и многое сделал для развития столицы и для москвичей».
Об этом: Совфед почтил память Юрия Лужкова
Юрий Лужков стал одним из главных творцов современной России. Он преобразовал Москву, но уделял немало внимания и остальной части России, считает бывший глава Дагестана, постоянный представитель РФ в Организации исламского сотрудничества (ОИС)Рамазан Абдулатипов.
«Ушел от нас один из великих творцов современной России — пассионарный и неравнодушный Юрий Михайлович Лужков. Своей энергией он преобразовал Москву, но был он патриотом не только столицы, но и всей России. Его заботливые руки также доходили до Дагестана, Чечни и далее по всей стране», — написал Абдулатипов на своей странице в Instagram.
Читайте об этом: Творец современной России — Абдулатипов о Лужкове
Период нахождения Юрия Михайловича Лужкова на посту мэра Москвы запомнился именно ростом частной предпринимательской инициативы. Никто не хотел работать «на дядю», каждый стремился работать на себя. И это, с точки зрения именно предпринимательской деятельности — основная примета лужковских времен, заявил корреспонденту ИА REGNUM член президиума «ОПОРЫ России» Юрий Савелов.
Подробности в материале: Рост частного бизнеса: основная примета времён Лужкова
Уход из жизни бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — это большая утрата. Об этом бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев написал в своём Instagram.
«Истинный патриот России, великий труженик, мощный политик. Его уход — большая утрата для тех, с кем он дружил многие годы. Вечная память. Покойся с миром», — пишет омский экс-губернатор.
Читайте подробнее: «Великий труженик, мощный политик»: омский экс-губернатор о Лужкове
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, умерший 10 декабря в возрасте 83 лет, будет захоронен 12 декабря на Новодевичьем кладбище у могилы советского поэта и писателя, соавтора гимна СССР и автора гимна РФ Сергея Михалкова. Об этом 11 декабря сообщил источник в мэрии Москвы.
По данным источника, гражданская панихида по Юрию Лужкову пройдёт 12 декабря в храме Христа Спасителя и начнется в 9:30, отпевание начнется в 11:00, его проведёт Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Лидеры еврейской общины России направили соболезнования супруге Юрия Лужкова Елене Батуриной в связи с кончиной бывшего мэра Москвы.
В честь Лужкова могут назвать одну из улиц в Крыму. «Русская община Крыма» будет инициировать вопрос присвоения одной из улиц Симферополя имени Юрия Михайловича Лужкова», — заявил сенатор Сергей Цеков.
Елена Батурина и Юрий Лужков. (сс) Евгений Начитов
На Новодевичьем кладбище в Москве начата подготовка к похоронам бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Отпевание политика 12 декабря в 11:00 проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похороны должны начаться сразу после церемонии прощания, запланированной на раннее утро.
Движение транспорта у храма Христа Спасителя перекроют 12 декабря из-за прощания с Юрием Лужковым. Также вход и выход со станции метро «Кропоткинская» к храму Христа Спасителя будет закрыт с начала движения и до 15:30 в связи с проведением траурных мероприятий.
Схема движения автомобилей и наземного общественного транспорта в центре Москвы изменится в связи с траурными мероприятиями в храме Христа Спасителя, где пройдёт отпевание экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Так, движение будет ограничено по Соймоновскому проезду, части улицы Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Помимо этого, запретят поворот со Знаменки на Волхонку.
Читайте также: Движение в центре Москвы изменят из-за похорон Лужкова
Схема движения и работа городского транспорта в центре Москвы будут скорректированы 12 декабря на время прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя, сообщает Центр организации дорожного движения.
Подробности в материале: Движение транспорта в центре Москвы ограничат на время прощания с Лужковым
Как заявил главный врач и заведующий лечебной частью клиники «Гроссхадерн» при университете имени Людвига Максимилиана в Мюхене Вальтер Яух, бывший мэр Юрий Лужков скончался из-за осложнения после инфаркта.
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался по причине осложнений после перенесённого инфаркта. Об этом заявил главврач клиники «Гроссхадерн» Карл-Вальтер Яух.
По его словам, Лужков неоднократно посещал клинику из-за проблем с сердцем. 10 декабря экс-мэр был в срочном порядке доставлен в «Гроссхадерн» для диагностики, после чего специалисты установили, что у бывшего мэра Москвы закрыты все сердечные сосуды.
Об этом: В мюнхенской клинике озвучили причину смерти Лужкова
Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин часто виделся с экс-мэром столицы Юрием Лужковым в последние годы жизни последнего. Об этом Собянин заявил в эфире телепередачи «Прямой диалог с мэром» на телеканале ТВЦ.
«В первые годы практически не общались, а в последний период встречались довольно-таки часто, в этом году раза четыре или пять», — сказал Собянин.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, скончавшийся 10 декабря, был одной из крупнейших политических фигур в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава фракции КПРФ в Московской городской думе Николай Зубрилин.
«Юрий Лужков был очень крупной фигурой федерального масштаба. В его бытность, конечно, Москва очень сильно изменилась. Можно по каким-то направлениям критиковать, по каким-то хвалить. В части местного самоуправления его деятельность подвергается критике, и обоснованно. Именно при Лужкове с 1993 по 1997 год отсутствовали органы местного самоуправления, и эти функции выполняла Московская городская дума», — рассказал Зубрилин.
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Прощание с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым пройдёт в Москве 12 декабря, в храме Христа Спасителя.
Церемония начнётся в 7:00 и продлится до 14:00. В это время в районе Хамовники будет изменена работа общественного транспорта.
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