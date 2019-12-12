Умер Юрий Лужков — самый яркий мэр Москвы: трансляция

16:15 10.12.2019 Страница депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика в социальной сети.

16:17 10.12.2019 Страница Сергея Морозова в социальной сети Facebook.

16:18 10.12.2019 Свои соболезнования выразил также министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Это был незаурядный и целеустремлённый руководитель, обладающий разносторонними знаниями, деятельный политик и крепкий хозяйственник. В памяти тех, кто знал Юрия Михайловича и работал с ним, он навсегда останется энергичным и жизнелюбивым человеком. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким Юрия Михайловича», — говорится в сообщении от имени Шойгу.

16:33 10.12.2019 Отпевание экс-мэра Москвы Юрия Лужкова проведёт Патриарх Кирилл. Оно состоится в четверг, 12 декабря.

16:38 10.12.2019 Патриарх Московской и всея Руси Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря. Подробности в материале: Отпевание Юрия Лужкова пройдет в Храме Христа Спасителя

17:11 10.12.2019 Первый глава Татарии, ныне государственный советник республики Минтимер Шаймиев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Он отметил, что всегда поддерживал с Лужковым дружеские, чисто человеческие отношения, и это было обоюдно. Читайте также: Шаймиев назвал Лужкова лидером истории российского общества

17:13 10.12.2019 В комментарии РИА Новости заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что Лужков всегда был «полон идей по развитию столицы».

17:20 10.12.2019 Бывший вице-премьер правительства РФ Сергей Степашин заявил журналистам, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков всегда говорил правду в глаза. «Он один из немногих, кто всегда говорил правду в глаза, в том числе и президенту. Тогда ещё Борису Николаевичу [Ельцину], с которым у них сначала была огромная дружба, потом странное расхождение, мягко говоря», — сказал Степашин.

17:33 10.12.2019 Губернатор и правительство Калужской области выразили искренние соболезнования родным, близким и коллегам экс-мэра Москвы, почетного гражданина Калужской области Юрия Лужкова в связи с его кончиной. Читайте также: Калужане соболезнуют по поводу смерти Юрия Лужкова

17:33 10.12.2019 От имени жителей Волгоградской области искренние соболезнования родным и близким Юрия Лужкова передал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона отметил, что из жизни ушёл настоящий политик, активный, энергичный и созидательный человек, крепкий хозяйственник.

17:41 10.12.2019 Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова и назвал его «другом Белоруссии». «Ушёл из жизни талантливый политик и выдающийся государственный деятель, истинный друг Беларуси, отдавший много сил и энергии сплочению двух братских народов, становлению и развитию белорусско-российских отношений», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

17:55 10.12.2019 Губернатор Петербурга Александр Беглов принес соболезнования семье экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в связи с его кончиной. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Подробности в материале: «Большая утрата»: глава Петербурга соболезнует в связи с кончиной Лужкова

18:14 10.12.2019 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко от лица правительства региона выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова его родным и близким, коллегам и друзьям. «Юрий Михайлович Лужков руководил Москвой в сложное время и многое сделал для столицы. Опытный хозяйственник, управленец он обладал сильной энергетикой, был способен реализовывать крупные и смелые проекты», — отметил Дрозденко.

18:14 10.12.2019 Александр Лукашенко и Юрий Лужков. 06.05.2005 г. Фото: president.gov.by

18:28 10.12.2019 Встреча Бориса Ельцина и Юрия Лужкова. 03.11.1994 г. Фото: kremlin.ru

18:30 10.12.2019 Президент Российской академии художеств Зураб Церетели заявил, что Юрий Лужков всегда ценил представителей мира искусства. «Он всегда поддерживал художников, вообще ценил людей искусства. У меня и моих коллег в Академии сегодня слёзы на глазах. Очень тяжело, больно, когда хорошие люди уходят», — сказал Церетели.

18:44 10.12.2019 Музыкант Сергей Шнуров посвятил скончавшемуся Юрию Лужкову стихи в своём Instagram-аккаунте. «Эх, Михалыч, ты эпоха, / Да, сегодня умер мэр. / С ним Москве жилось неплохо, / Дико, мощно, например», — написал музыкант. Стоит отметить, что в первой половине «нулевых» Шнуров заявлял журналистам, что концерты его группы «Ленинград» в Москве запрещены по личному распоряжению Лужкова.

19:48 10.12.2019 Бывший президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что Лужков сделал большой вклад в развитие московского футбола и особенно — футбольного клуба «Торпедо». "Лужков много помогал «Торпедо». Создал футбольный интернат, настоящий дом футбола для обучения ребят. Существенной была его роль в проведении в Москве финалов Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Известие о его смерти застало меня врасплох, я потерял дар речи», — сказал Колосков.

20:21 10.12.2019 Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в связи с кончиной экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Читайте также: «Да, сегодня умер Мэр» — Шнуров написал стихи в память о Лужкове

20:52 10.12.2019 Рядом со зданием мэрии Москвы соорудили место памяти Юрия Лужкова. Как отмечают очевидцы, у здания стоит стол, на котором установлено фото Лужкова с траурной лентой. Здесь можно оставить цветы и зажечь свечи в память об экс-мэре. У места памяти дежурят сотрудники полиции, также установлены рамки металлоискателей.

22:11 10.12.2019 Президент Российской академии художеств Зураб Церетели в комментарии РБК сообщил, что нарисует трёхметровую картину Юрия Лужкова. «Я согласовал [с Лужковым], пока он был жив, и сейчас работаю на эту тему. Трёхметровый Лужков будет», — сказал Церетели.

22:28 10.12.2019 Источник ТАСС в мэрии Москвы сообщил, что Юрий Лужков будет похоронен 12 декабря в 15:00 на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы бывшего премьер-министра РФ и главы МИД РФ Евгения Примакова.

06:03 11.12.2019 Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил свои соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова, назвав его «настоящим другом Чечни». Подробности в материале: Кадыров: Лужков был настоящим другом Чечни

07:25 11.12.2019 Соболезнование Дмитрия Белика

08:34 11.12.2019 «Не стало Ю. М. Лужкова, бывшего мэра Москвы. Искренне жаль. Знал его лично, плодотворно сотрудничали. Мне в Юрии Михайловиче нравились его открытость, прямота и очень теплое отношение к Туве, где он не раз бывал», — пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол.

09:02 11.12.2019 Будучи во главе Москвы, Юрий Лужков «от всей души» помогал Туве. Об этом написал глава республики Шолбан Кара-оол. «Москва даже напрямую инвестировала в наши стройки. На её средства в Кызыле были построены республиканская школа искусств, детский сад, который и сейчас в народе «московским» называют», — отметил глава. Подробнее: В Туве рассказали, как Лужков помогал республике

09:03 11.12.2019 Скриншот со страницы главы Тувы Шолбана Кара-оола в соцсети «ВКонтакте»

09:56 11.12.2019 Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. «Лично знал Юрия Михайловича как человека целеустремленного, энергичного, работавшего с полной самоотдачей. Приношу искренние соболезнования родным и близким Юрия Михайловича», — написал Парфенчиков в своём микроблоге.

10:01 11.12.2019 Председатель совета директоров АО «ОСК», экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил свои соболезнования в связи с кончиной Юрия Лужкова. Об этом написал пресс-секретарь главы судостроительной корпорации Андрей Кибитов. Полтавченко отметил, что под руководством Лужкова Москва преобразилась. https://www.instagram.com/p/B55LyG1j2Y6/

10:08 11.12.2019 «Лужков был первым, кто бросил вызов сислибам в лице Чубайса. Лужков первым назвал Севастополь русским городом. Когда все об этом молчали, Лужков уже бросил вызов украинским националистам». Подробнее: Памяти Юрия Лужкова

10:16 11.12.2019 Заседание Московской городской думы 11 декабря началось с минуты молчания. Депутаты почтили память бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. «Вчера не стало бывшего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Предлагаю почтить его память минутой молчания», — обратился к коллегам председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников. Читайте подробнее: Заседание Мосгордумы началось с минуты молчания по Лужкову

10:34 11.12.2019 Instagram Сергея Шнурова. Стихи в память о Лужкове. Цитата страницы Instagram shnurovs

10:52 11.12.2019 Совфед почтил минутой молчания память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря. Открывая заседание, спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что Лужков был выдающимся государственным и политическим деятелем, «который возглавлял Москву в самый сложный период и многое сделал для развития столицы и для москвичей». Об этом: Совфед почтил память Юрия Лужкова

10:58 11.12.2019 Юрий Лужков стал одним из главных творцов современной России. Он преобразовал Москву, но уделял немало внимания и остальной части России, считает бывший глава Дагестана, постоянный представитель РФ в Организации исламского сотрудничества (ОИС)Рамазан Абдулатипов. «Ушел от нас один из великих творцов современной России — пассионарный и неравнодушный Юрий Михайлович Лужков. Своей энергией он преобразовал Москву, но был он патриотом не только столицы, но и всей России. Его заботливые руки также доходили до Дагестана, Чечни и далее по всей стране», — написал Абдулатипов на своей странице в Instagram. Читайте об этом: Творец современной России — Абдулатипов о Лужкове

11:32 11.12.2019 Юрий Лужков на закладке нового стадиона ПФК ЦСКА (Москва), soccer.ru

12:23 11.12.2019 Период нахождения Юрия Михайловича Лужкова на посту мэра Москвы запомнился именно ростом частной предпринимательской инициативы. Никто не хотел работать «на дядю», каждый стремился работать на себя. И это, с точки зрения именно предпринимательской деятельности — основная примета лужковских времен, заявил корреспонденту ИА REGNUM член президиума «ОПОРЫ России» Юрий Савелов. Подробности в материале: Рост частного бизнеса: основная примета времён Лужкова

12:46 11.12.2019 Владимир Путин и Юрий Лужков. 2001, Kremlin.ru

13:10 11.12.2019 Уход из жизни бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — это большая утрата. Об этом бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев написал в своём Instagram. «Истинный патриот России, великий труженик, мощный политик. Его уход — большая утрата для тех, с кем он дружил многие годы. Вечная память. Покойся с миром», — пишет омский экс-губернатор. Читайте подробнее: «Великий труженик, мощный политик»: омский экс-губернатор о Лужкове

13:14 11.12.2019 Соболезнования бывшего омского губернатора Леонида Полежаева по поводу кончины Юрия Лужкова, скриншот с instagram.com

13:42 11.12.2019 Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, умерший 10 декабря в возрасте 83 лет, будет захоронен 12 декабря на Новодевичьем кладбище у могилы советского поэта и писателя, соавтора гимна СССР и автора гимна РФ Сергея Михалкова. Об этом 11 декабря сообщил источник в мэрии Москвы. Об этом: Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище — СМИ

14:06 11.12.2019 По данным источника, гражданская панихида по Юрию Лужкову пройдёт 12 декабря в храме Христа Спасителя и начнется в 9:30, отпевание начнется в 11:00, его проведёт Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

14:34 11.12.2019 Награждение Юрия Лужкова орденом За заслуги перед Отечеством IV степени. 2016, kremlin.ru

15:28 11.12.2019 Лидеры еврейской общины России направили соболезнования супруге Юрия Лужкова Елене Батуриной в связи с кончиной бывшего мэра Москвы.

16:28 11.12.2019 В честь Лужкова могут назвать одну из улиц в Крыму. «Русская община Крыма» будет инициировать вопрос присвоения одной из улиц Симферополя имени Юрия Михайловича Лужкова», — заявил сенатор Сергей Цеков.

16:58 11.12.2019 Елена Батурина и Юрий Лужков. (сс) Евгений Начитов

17:50 11.12.2019 На Новодевичьем кладбище в Москве начата подготовка к похоронам бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Отпевание политика 12 декабря в 11:00 проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похороны должны начаться сразу после церемонии прощания, запланированной на раннее утро.

18:49 11.12.2019 Движение транспорта у храма Христа Спасителя перекроют 12 декабря из-за прощания с Юрием Лужковым. Также вход и выход со станции метро «Кропоткинская» к храму Христа Спасителя будет закрыт с начала движения и до 15:30 в связи с проведением траурных мероприятий.

19:10 11.12.2019 Схема движения автомобилей и наземного общественного транспорта в центре Москвы изменится в связи с траурными мероприятиями в храме Христа Спасителя, где пройдёт отпевание экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения. Так, движение будет ограничено по Соймоновскому проезду, части улицы Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Помимо этого, запретят поворот со Знаменки на Волхонку. Читайте также: Движение в центре Москвы изменят из-за похорон Лужкова

19:17 11.12.2019 Схема движения и работа городского транспорта в центре Москвы будут скорректированы 12 декабря на время прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя, сообщает Центр организации дорожного движения. Подробности в материале: Движение транспорта в центре Москвы ограничат на время прощания с Лужковым

20:02 11.12.2019 Как заявил главный врач и заведующий лечебной частью клиники «Гроссхадерн» при университете имени Людвига Максимилиана в Мюхене Вальтер Яух, бывший мэр Юрий Лужков скончался из-за осложнения после инфаркта.

20:11 11.12.2019 Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался по причине осложнений после перенесённого инфаркта. Об этом заявил главврач клиники «Гроссхадерн» Карл-Вальтер Яух. По его словам, Лужков неоднократно посещал клинику из-за проблем с сердцем. 10 декабря экс-мэр был в срочном порядке доставлен в «Гроссхадерн» для диагностики, после чего специалисты установили, что у бывшего мэра Москвы закрыты все сердечные сосуды. Об этом: В мюнхенской клинике озвучили причину смерти Лужкова

20:37 11.12.2019 Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин часто виделся с экс-мэром столицы Юрием Лужковым в последние годы жизни последнего. Об этом Собянин заявил в эфире телепередачи «Прямой диалог с мэром» на телеканале ТВЦ. «В первые годы практически не общались, а в последний период встречались довольно-таки часто, в этом году раза четыре или пять», — сказал Собянин. Об этом: Собянин рассказал о частых встречах с Лужковым

21:34 11.12.2019 Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, скончавшийся 10 декабря, был одной из крупнейших политических фигур в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава фракции КПРФ в Московской городской думе Николай Зубрилин. «Юрий Лужков был очень крупной фигурой федерального масштаба. В его бытность, конечно, Москва очень сильно изменилась. Можно по каким-то направлениям критиковать, по каким-то хвалить. В части местного самоуправления его деятельность подвергается критике, и обоснованно. Именно при Лужкове с 1993 по 1997 год отсутствовали органы местного самоуправления, и эти функции выполняла Московская городская дума», — рассказал Зубрилин. Подробности в материале: Лидер КПРФ в Мосгордуме призвал помнить заслуги Лужкова