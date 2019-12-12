Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Он бессменно руководил исполнительной властью столицы России с 1992 по 2010 год, более 18 лет.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина по специальности «инженер-механик». После этого работал по специальности в организациях химической отрасли СССР, дослужившись до поста начальника управления по науке и технике Министерства химической промышленности СССР.

С 1987 года — первый заместитель председателя Мосгорисполкома, с 1990 года — председатель Мосгорисполкома. С 1991 года — вице-мэр Москвы, премьер правительства Москвы.

6 июня 1992 года указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы вместо ушедшего в отставку Гавриила Попова. Побеждал на прямых всенародных выборах мэра Москвы в 1996, 1999 и 2003 годах. После отмены в стране прямых выборов в июне 2007 года был избран мэром Москвы депутатами Московской городской думы по представлению президента РФ Владимира Путина. 28 сентября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев отстранил Лужкова от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия.

После отставки Лужков занимался бизнесом, литературной и преподавательской деятельностью.

A.Savin
Юрий Лужков
12:33 10.12.2019

По данным СМИ, экс-градоначальнику Москвы проводили операцию на сердце в одной из клиник в германском Мюнхене. Ему было 83 года.

Читайте также: Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков

12:33 10.12.2019

В возрасте 83 лет ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков, это 10 декабря подтвердил источник в его окружении.

Читайте также: В окружении Лужкова подтвердили смерть бывшего мэра Москвы

12:36 10.12.2019

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал «не совсем приятной новостью» смерть экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

«Не совсем тоже приятная новость — смерть Лужкова. Управлял Москвой 17 лет, а мы приложили максимум усилий, чтобы убрать его из политической жизни», — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания.

Читайте также: Жириновский: «Слава богу, что Лужков умер сейчас»

12:39 10.12.2019

В 2017 году Юрий Лужков побывал на 80-летнем юбилее первого главы Татарии Минтимера Шаймиева. На торжестве он выступил с пламенной речью, отметив роль юбиляра в истории.

«Недолго рассуждая на эту тему, я хочу сказать, что, Минтимер, ты не войдёшь в историю, ты уже в нее вошёл» — заявил тогда Лужков.

12:43 10.12.2019

В июне 2015 года госсоветник Татарии Минтимер Шаймиев, выражая соболезнования семье умершего Евгения Максимовича Примакова, рассказал, как совместно с ним и Юрием Лужковым создавали политическую партию:

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12:44 10.12.2019

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова.

Об этом: Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

12:45 10.12.2019

Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова. Соответствующее сообщение Собянин опубликовал в Twitter.

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Подробности в материале: Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова

12:49 10.12.2019

Юрий Лужков остался в истории Чебоксар: в 2005 году музей столицы Чувашии пополнила сувенирная продукция, подаренная городу Лужковым ко Дню Победы. А в 2006 году на встрече первого президента Чувашии Николая Федорова с Юрием Лужковым была достигнута договорённость о реализации в городе Москве продукции чувашских сельхозпредприятий в дни осенних ярмарок. Подобные мероприятия с тех пор проводятся в столице России регулярно.

12:55 10.12.2019

Самый главный момент для Юрия Лужкова в его послеотставочную эпоху — награждение в 2016 году орденом «За заслуги перед Отечеством», сделавшее опального экс-мэра полным кавалером этого ордена.

12:55 10.12.2019

Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова планируется провести в российской столице, передаёт издание Baza.

Читайте подробнее: Семья Юрия Лужкова планирует похоронить его в Москве

12:56 10.12.2019

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Запись в память о бывшем градоначальнике Шапошников разместил на своей странице в Twitter.

«Пришла печальная новость — не стало бывшего Мэра Москвы Юрия Лужкова», — написал председатель Мосгордумы у себя на странице.

Подробности в материале: Председатель Мосгордумы выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

13:07 10.12.2019

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков обладал редкими хозяйственными качествами, он умел работать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский журналистам.

«Память о нем сохранится надолго и в сердце всех москвичей и многих других, кто приезжал в Москву и радовался, что у нас такая цветущая столица», — заявил Жириновский.

Читайте также: Жириновский: таких заботливых мэров, как Лужков, нам не хватает

13:08 10.12.2019

Шоумен Максим Галкин выразил соболезнования семье Юрия Лужкова, завив, что тот был «поистине народным» мэром города Москвы.

https://www.instagram.com/p/B54xSGsnU7H/

13:11 10.12.2019

Исторической заслугой Юрия Лужкова стал его вклад в сохранение Крыма русским, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Читайте подробнее: Поминая Юрия Лужкова, вспомним его вклад в сохранение Крыма русским

13:14 10.12.2019

Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») отметила помощь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова крымчанам.

«Он всегда поддерживал Крым, помогал крымчанам как словом, так и делом. Не боялся идти наперекор толпе, говорил о русском Севастополе, когда многие «записные патриоты» рассказывали, что это невозможно», — отметила Поклонская.

Об этом: Поклонская: Лужков всегда помогал Крыму

13:17 10.12.2019

Юрий Лужков войдет в историю как политик, адаптировавшийся к переходным 1990-м, но ставший большим государственником. По своему типажу он был похож на Ельцина, Черномырдина. Сейчас время таких политиков ушло, настало время технократов, отметил политолог Дмитрий Михайличенко.

13:20 10.12.2019

Память о Лужкове увековечат в столице — глава Мосгордумы.

13:27 10.12.2019

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщает 10 декабря пресс-служба нижней палаты парламента.

«Юрий Лужков был энергичным, жизнелюбивым человеком. Он был политиком своего времени, его активная деятельность пришлась на трудный в жизни страны постсоветский период», — заявил Володин.

Об этом: Володин выразил соболезнования родным и близким Лужкова

13:37 10.12.2019

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников уверен, что память бывшего мэра столицы Юрия Лужкова будет увековечена в Москве.

Читайте также: В Москве могут увековечить память Юрия Лужкова

13:40 10.12.2019

Политическая судьба Юрия Лужкова, который считался «большим государственником» и был «достаточно конъюнктурен», была предрешена: в 2000-ые годы формировалась другая конфигурация власти, и такие тяжеловесы «более не нужны были» Владимиру Путину. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

Подробности в материале: Политолог объяснил, почему Путину не нужен был Лужков

13:55 10.12.2019

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова.

13:55 10.12.2019

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на следующий день после проведённой операции на сердце в одной из клиник германского Мюнхена, сообщает издание Baza.

Читайте также: Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова

13:57 10.12.2019

Посольство России в Германии и генконсульство России в Мюнхене помогут с репатриацией экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом посольство РФ в Германии сообщило на своей странице в Facebook.

Подробности в материале: Посольство РФ в Германии поможет с доставкой тела Лужкова в Москву

13:57 10.12.2019

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был патриотом страны и предтече Крымской весны. Для внутренней политики Лужков был необходим, как слабое звено, дающее возможность сильному, а именно президенту Владимиру Путину, быстрее взять власть в свои руки, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Подробности в материале: Патриот страны: политолог о Лужкове

13:59 10.12.2019

Яркий политик и крепкий хозяйственник, на протяжении почти двух десятилетий управлявший самым большим и самым сложным городом страны в непростое для России время, отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Эмоциональный и порой импульсивный, он обладал политической интуицией и четко улавливал настроения москвичей. Ломал и строил, ошибался и исправлял, обещал и старался исполнить. Обижался и прощал, очень по-русски. Царствие небесное и светлая память», — написал парламентарий в Facebook.

14:01 10.12.2019

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила 10 декабря пресс-секретарь столичного градоначальника Гульнара Пенькова.

Дата похорон будет определена позже, её укажут родственники покойного.

Об этом: Похороны Юрия Лужкова пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве

14:09 10.12.2019

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи с уходом Юрия Лужкова, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

«Нас связывали рабочие отношения… Он любил много и инициативно строить, построил МКАД», — отметил Зюганов.

Читайте подробнее: Зюганов: Лужков активно занимался строительством и политическим

14:20 10.12.2019

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков смог вывести столицу России из тяжелейшего кризиса и всегда работал на благо москвичей. Об этом журналистам заявил бывший заместитель мэра Москвы и коллега Лужкова, ныне депутат Госдумы Владимир Ресин («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

«Москва, которая досталась Лужкову, была в тяжелейшем состоянии… Пустые полки, грязные улицы, ничего не хватало, криминал, в театр люди боялись прийти. Но он сумел за 18 лет, которые он возглавлял Москву сделать то, что требовало то время, в которое он работал. Он вывел Москву и москвичей из того тяжелейшего кризиса», — вспомнал Ресин.

Читайте подробнее: Ресин: Лужков вывел Москву из тяжелейшего кризиса

14:24 10.12.2019

Вместе с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова ушла в историю целая эпоха. Часто Лужкова, критикуя за недостатки в работе, которые есть у любого мэра или губернатора, упрекали в слишком большой пиар-активности и даже культе собственной личности, но это как раз тот самый случай, когда культ был, но, безусловно, это был культ выдающейся исторической личности, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Читайте подробнее: Эксперт перечислил главные заслуги Лужкова как мэра Москвы

14:37 10.12.2019

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Лужкова.

«В последние годы он связал свою жизнь с агропромышленным комплексом Калининградской области, уделял внимание вопросам развития региона, делился своим огромным профессиональным, жизненным опытом. У нас с ним были большие планы, у него были интересные идеи в сельхозпереработке. Мы надеемся, что предприятие, которое он создал в Озерском городком округе, продолжит развитие», — говорится в сообщении Алиханова.

Читайте также: Алиханов выразил соболезнования в связи с кончиной Лужкова

14:44 10.12.2019

Российские дипломаты из посольства в Берлине и генконсульства в Мюнхене помогают организовать доставку тела Юрия Лужкова в Москву.

https://twitter.com/RusBotschaft/status/1204350772802179072

14:46 10.12.2019

Бывший мэр Юрий Лужков очень любил заниматься сельским хозяйством, особенно пчеловодством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

«Он очень любил заниматься сельским хозяйством. Я недавно с ним обсуждал закон о пчеловодстве, мы внесли этот закон, я полагал, что правительство его примет», — отметил Зюганов.

Об этом: Зюганов: Лужков пытался изобрести новый улей

14:47 10.12.2019

Юрий Лужков всегда занимал твёрдую, последовательную и принципиальную позицию в вопросах, связанных со статусом Крыма и правами крымчан. Об этом на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

Об этом: Аксёнов: Лужков много сделал для русского движения в Крыму

14:48 10.12.2019

Запись Людмилы Стебенковой в Фейсбуке

14:50 10.12.2019

Юрий Лужков среди ветеранов Великой Отечественной войны

14:55 10.12.2019

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал экс-мэра Юрия Лужкова одним из самых ярких политических деятелей современной России.

«Давайте вспомним, кто же начал переселять людей из ветхих хрущёвок в новые дома, кто помогал старикам и ветеранам, которые до сих пор помнят «лужковские» надбавки, кто 18 лет бессменно руководил столицей в сложный постсоветский период. Это Юрий Лужков». — отметил Миронов в Facebook.

Подробности в материале: Миронов: старики и ветераны помнят «лужковские» надбавки

15:04 10.12.2019

Президент России Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также: Путин принес соболезнования родным и близки Лужкова

15:09 10.12.2019

Президент России Владимир Путин 10 декабря выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Подробности в материале: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

15:12 10.12.2019

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования в связи с уходом из жизни экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, соратникам Юрия Михайлович Лужкова в связи с невосполнимой утратой, — говорится в соболезновании. — Возглавляя Москву — столицу нашей Родины, он многое сделал для москвичей, вёл целенаправленную политику по поддержке ветеранов, малоимущих, многодетных. Именно при Лужкове была проведена масштабная реконструкция Московской кольцевой автомобильной дороги, в городе открывались театры, преображались улицы, строились комфортные современные микрорайоны. Юрий Михайлович умел не только управлять сложнейшим механизмом — Москвой, но и видеть государственные задачи, формулировать их, говорить о них, отстаивать свои взгляды. Ещё в 2008 году он выступал за возвращение Крыма в состав Российской Федерации. Уход из жизни политика и государственника такого масштаба — печальное событие для всех, кто его знал».

Читайте также: «Он многое сделал»: мэр Новосибирска принёс соболезнования родным Лужкова

15:21 10.12.2019

Свои соболезнования семье Лужкова выразил и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов.

«Конечно же, Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова», — сказал Осипов.

15:22 10.12.2019

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов напомнил, что у Медведева и Лужкова были «не самые простые отношения».

15:39 10.12.2019

Соболезнования в связи со смертью экс-мэра столицы выразил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Занимая долгие годы пост мэра Москвы, он проявлял деятельную заботу о благополучии жителей столицы, прилагал немалые усилия для всестороннего развития города. Почивший запомнится как человек твёрдой политической воли, энергичный и рачительный хозяйственник, который брал на себя ответственность за принятие непростых, но в то же время необходимых решений», — говорится в тексте, размещённом на официальном сайте Московского патриархата.

15:41 10.12.2019

Как сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источники в мюнхенской клинике, причиной смерти Лужкова стала тампонада сердца — синдром острой сердечной недостаточности, вызванный внутриперикардиальным сдавлением сердца кровью.

15:50 10.12.2019

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Читайте подробнее: «Знал лично» — ульяновский губернатор о непростом периоде Лужкова

15:58 10.12.2019

Ключарь храма Христа Спасителя, протоиерей Михаил Рязанцев заявил ТАСС, что местные священники готовы провести его отпевание.

«Официального обращения от родственников к нам пока не поступало, но где же ещё отпевать Юрия Михайловича Лужкова, как не в храме Христа Спасителя?» — сказал Рязанцев.

15:59 10.12.2019

Телеграмму с соболезнованиями в адрес московской мэрии в связи со смертью Юрия Лужкова направила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Ушёл из жизни известный политический деятель, опытный, энергичный руководитель и организатор, принимавший самое активное участие в жизни страны», — говорится в тексте телеграммы.

16:01 10.12.2019

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости допустил возможность установки памятника Лужкову в Севастополе.

«Благодаря Юрию Михайловичу мы всегда чувствовали, что Россия не бросила Севастополь, он укреплял нашу веру в это, благодаря, в том числе, и его поддержке мы знали, что рано или поздно вернёмся домой», — сказал Белик.

16:03 10.12.2019

По версии главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева, высказанного РИА Новости, Лужков умер от аллергической реакции.

«Сильная аллергическая реакция, и он сразу умер, во время операции… Операцию в Мюнхене делали, и там на операционном столе всё это произошло», — говорится в сообщении.

16:03 10.12.2019

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Читайте подробнее: «Смелый реформатор»: экс-глава Чувашии вспоминает о встречах с Лужковым