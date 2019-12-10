Калуга, 10 декабря, 2019, 14:56 — ИА Регнум. В Калужской области расположено 17 выведенных из эксплуатации и подлежащих рекультивации объектов твёрдых коммунальных отходов. Общая площадь планируемых к рекультивации полигонов составит более 87 га. С 2020 года начнется реализация мероприятий по рекультивации мусорного полигона в Калуге, сообщает 10 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Admoblkaluga.ru

Общее расчетное количество твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Калужской области в течение года, составляет порядка 590 тысяч тонн. В настоящее время в регионе расположено 10 действующих полигонов, включенных в государственный реестр. Их мощностей недостаточно на перспективу.

В этой связи рассматриваются возможности строительства новых, ведется работа по корректированию территориальной схемы с учетом изменения направления потоков твёрдых коммунальных отходов.