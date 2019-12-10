Воронеж, 10 декабря, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Пять человек погибли, двое получили ранения в результате ДТП в Воронежской области 10 декабря, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

36.мвд.рф ДТП. Воронежская область

По её словам, авария произошла в 11:30 на 622 км автодороги Москва — Астрахань, на территории Борисоглебского района. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, двигавшегося со стороны Волгограда в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Mercedes, а затем и легковой ВАЗ-2110.

На месте погибли пять человек — водитель и четверо пассажиров. Еще двое, пассажир микроавтобуса и водитель легкового автомобиля, ранены, оба госпитализированы в Борисоглебскую ЦРБ.