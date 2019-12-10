Красноярск, 10 декабря, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Погодные аномалии, наблюдавшиеся в Красноярском крае, могут повлиять на кормовую базу рысей, обитающих в природном комплексе национального парка «Красноярские Столбы».

Zapovednik-stolby.ru Рысь в нацпарке «Красноярские Столбы»

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе нацпарка, основу кормовой базы рыси составляют заяц-беляк, кабарга, косуля и тетеревиные (глухарь, рябчик). Также хищник охотится на мышевидных грызунов.

Удачной зимовке рысей способствуют многоснежные зимы и снежные наносы. Но ноябрь и декабрь 2019 года удивили погодными аномалиями: в тайге очень мало снега, нарастание снежного покрова в предгорьях происходит гораздо медленнее, чем в 2018 году.

Малоснежность и низкие температуры могут существенно сказаться на успешности охоты рысей. В такие годы звери голодают. Это может спровоцировать выход молодых зверей к населённым пунктам и их возможную гибель.

В нацпарке есть данные о четырёх голодных зимах: 1953−1954 гг., 1967−1968 гг., 1998−1999 гг. и 2002−2003 гг.

Часто рысь добывает пищу с помощью скрадывания. Но в период малоснежья это крайне сложно. Рысям приходится максимально экономить энергию и чаще охотиться затаиванием, подразумевающим подкарауливание жертвы на тропах. В исключительных случаях хищник и вовсе вынужден переходить на питание мышевидными грызунами.

Напомним, рысь — единственный представитель семейства кошачьих на территории «Красноярских Столбов». По последним данным, здесь зафиксировано 9−10 рысей. Летом 2019 года с помощью фотофиксации в заповедном ядре обнаружили новую детородную самку с двумя маленькими котятами.

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