Бишкек, 10 декабря, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался проходить психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом 10 декабря заявила официальный представитель Социал-демократической партии республики Кундуз Жолдубаева, сообщает издание 24.kg.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

По её словам, психиатры посетили следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности Киргизии и провели исследование в форме беседы с некоторыми подозреваемыми, в том числе с Ириной Карамушкиной и Асель Кодурановой. Атамбаев отказался отвечать на вопросы врачей.

Напомним, 9 декабря в МВД Киргизии сообщили, что следственная группа, расследующая события в Кой-Таше Аламудунского района Чуйской области, назначила судебно-психиатрическую экспертизу всем подозреваемым, в том числе Алмазбеку Атамбаеву.