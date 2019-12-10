Ярославские депутаты ищут виновных в неисполнении нацпроектов
Ярославль, 10 декабря, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы запросят у регионального правительства отчет об исполнении национальных проектов в регионе в 2019 году. Об этом они заявили на заседании бюджетного комитета регионального заксобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Депутаты обсуждали проект изменений в бюджет на 2019 год. Депутатам предложили уменьшить размер безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 1 миллиард 242 миллиона рублей. Эти средства должны были пойти на реализацию национальных проектов и государственных программ. Но регион не смог их освоить. И.о. директора департамента финансов области Алексей Долгов сказал, что деньги не будут потеряны, а будут перенесены на следующий год.
На неисполнение нацпроектов обратили внимание не только оппозиционные депутаты, но и лидеры «Единой России». Председатель фракции Николай Александрычев рассказал, что присутствует на совещаниях по нацпроектам в правительстве региона.
Депутаты приняли предложенные изменения в бюджет, но обратились к региональным властям с требованием разъяснить, почему федеральные программы не были исполнены в запланированном объеме.
ИА REGNUM будет следить за развитием событий.