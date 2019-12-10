Ярославль, 10 декабря, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы запросят у регионального правительства отчет об исполнении национальных проектов в регионе в 2019 году. Об этом они заявили на заседании бюджетного комитета регионального заксобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Депутаты обсуждали проект изменений в бюджет на 2019 год. Депутатам предложили уменьшить размер безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 1 миллиард 242 миллиона рублей. Эти средства должны были пойти на реализацию национальных проектов и государственных программ. Но регион не смог их освоить. И.о. директора департамента финансов области Алексей Долгов сказал, что деньги не будут потеряны, а будут перенесены на следующий год.

На неисполнение нацпроектов обратили внимание не только оппозиционные депутаты, но и лидеры «Единой России». Председатель фракции Николай Александрычев рассказал, что присутствует на совещаниях по нацпроектам в правительстве региона.

«Не буду говорить, в каких словах, там только перья летят. Есть причины объективные, есть необъективные. Сразу скажу, к департаменту финансов вообще вопросов нет. Мы должны сделать запрос, во-первых, в каком состоянии все национальные проекты находятся, как они двигаются и каково будет выполнение к новому году, кто виноват и какие меры будут приняты», — сказал председатель фракции «Единая Россия» в Ярославской облдуме Николай Александрычев.

Депутаты приняли предложенные изменения в бюджет, но обратились к региональным властям с требованием разъяснить, почему федеральные программы не были исполнены в запланированном объеме.

«Сформулировать предложение, что нам вернуться к рассмотрению национальных проектов и государственных программ, рекомендовать правительству обратить внимание на персональную ответственность за срыв показателей госпрограмм, и представить в комитет», — сказал председатель комитета по бюджету Ярославской областной думы Александр Гончаров.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.