Обнинск, Калужская область, 10 декабря, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В Обнинске 9 декабря ученик восьмого класса средней школы № 16 был обнаружен в своей квартире без признаков жизни. О смерти сына сообщили родители, сообщает 10 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации пресс-службы администрации Обнинска.

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Мальчик рос в многодетной семье, занимался музыкой, в школе характеризовался положительно. Семья переехала в Обнинск из Саратова в 2017 году, родители — сотрудники одного из обнинских научных центров.

Материалы по факту гибели несовершеннолетнего находятся в следственном отделе по г. Обнинску. В настоящее время проводится проверка.