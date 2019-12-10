Санкт-Петербург, 10 декабря, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился сделать 31 декабря, который в этом году выпадает на вторник, официальным выходным днём. Но ради этого придется поработать в последнюю субботу года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель пресс-службы губернатора.

Флаг Ленинградской области

«Александр Дрозденко дал поручение сделать 28 декабря (суббота, — прим.ред.) рабочим днём вместо 31 декабря», — пояснил собеседник агенства.

Напомним, ранее в Госдуму России был внесён на рассмотрение законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.

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