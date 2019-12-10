Пермь, 10 декабря, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В Пермской художественной галерее состоится открытие выставки «Реконструкция» московского художника Катерины Филимоновой, об этом 10 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Картина Катерины Филимоновой

Главная идея экспозиции заключена уже в самом ее названии. Автор реконструирует реальность на основе своих воспоминаний.

«Я гуляю по любимым местам в разных городах и странах, смотрю на улицы и дома, и передо мной параллельным рядом всплывают фрагменты виденных мною фресок и картин. Они накладываются на изображения безлюдных улиц и площадей, они изменяют эти изображения, дополняют, «реконструируют» их и создают уже другую реальность», — рассказала художник о своих работах.

Основной темой, которая интересует Филимонову является работа со временем и пространством через города и пейзажи. В ее полотнах можно обнаружить виды Рима или Сиены, Москвы или Перми, дополняются пейзажи фрагментами великих художников от Джотто до Петрова-Водкина.

Открытие выставки состоится 19 декабря в 18:30 по местному времени в Пермской художественной галерее, экспозиция будет доступна посетителям до 2 февраля 2020 года.

Напомним, Катерина Филимонова родилась в 1962 году в Москве, в 1989 году окончила с отличием Московский Государственный Академический художественный институт им. Сурикова. С 1986 года активно занимается творчеством с 2002 г. член Союза художников. Ещё в студенческие годы Катерина Филимонова увлеклась искусством Раннего Итальянского Возрождения, а также античными мозаиками, любовь к которым сохранила на всю жизнь.