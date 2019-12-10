В Ярославле найдена печать Александра Невского
Ярославль, 10 декабря, 2019, 11:03 — ИА Регнум. 9 декабря Ярославскому государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику переданы археологические находки, сделанные во время раскопок в древнейшей части Ярославля — на Волжской набережной, между Ильинско-Тихоновской церковью и Митрополичьими палатами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Раскопки на месте предстоящего строительства гостиницы вели специалисты Института археологии Российской академии наук. В числе находок вислые печати, которые использовались в Древней Руси для скрепления официальных документов. Найдены печати первого ярославского князя Всеволода Константиновича и его матери Марии. Одна из печатей принадлежала князю Александру Ярославичу (Александру Невскому).
Также археологи обнаружили место расположения первого каменного здания Ярославля — Успенского собора 1215 года.