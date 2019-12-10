Ярославль, 10 декабря, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Крупнейшими налогоплательщиками Ярославской области за 2018 год стали пять компаний, заплативших в бюджет региона 14,3 млрд рублей или порядка 30% от общего объема налоговых доходов областного бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Ярославской области.

Деньги

Крупнейшими налогоплательщиками региона стали Филиал «Пивоваренная компания «Балтика» — «Пивзавод «Ярпиво», ПАО «Славнефть-ЯНОС», Северный банк филиал ПАО «Сбербанк России», СЖД — филиал ОАО «РЖД». Конкретные суммы уплаченных налогов не называются, так как составляют налоговую тайну.

Обращает на себя внимание, что среди крупнейших налогоплательщиков нет региональных компаний, все они входят в федеральные или международные структуры. Четыре из них напрямую или через акционеров контролируются государством, одна (пивоваренный завод) — международным холдингом «Карлсберг».

Интересно, что в топе ведущих налогоплательщиков отсутствуют крупные предприятия машиностроительной отрасли такие как «ОДК-Сатурн» и «Автодизель». Помимо «Газпрома» нет крупных компаний, производящих тепловую и электроэнергию. Не представлены и предприятия Ярославского фармацевтического кластера, а также сельского хозяйства.