Майкоп, 10 декабря, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Эффективность реализации нацпроектов является важным индикатором работы региональной команды, об этом заявил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое 9 декабря провёл председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

На заседании главы регионов отчитались о ходе реализации нацпроектов «Экология», «Жилье и городская среда».

В Адыгее в рамках нацпроекта «Экология» реализуется два региональных проекта, «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)» и «Чистая вода». Как отметил по итогам заседания Мурат Кумпилов, несмотря на то, что в регионе полностью выполнен переход на новую систему обращения с ТКО, необходим контроль действий регионального оператора, качества его работы, использовать все механизмы обратной связи с населением, в том числе и социальные сети. Он отметил, что разработанная электронная модель территориальной схемы обращения с отходами должна учитывать все особенности региона, быть понятной как для регионального оператора, так и для населения.

Как добавили в пресс-службе, в рамках регионального проекта «Чистая вода» в Адыгее планируется внедрение современных методов водоочистки, а также реконструкция и строительство 38 водозаборных сооружений в 50 населенных пунктах. До 2024 года по проекту «Жилье и городская среда» в Адыгее планируют обеспечить жилплощадью 425 человек, проживающих в аварийном фонде. На эти цели планируется выделить свыше 239 млн рублей. Целевой показатель этого года выполнен, подчеркнули в пресс-службе. 251 млн рублей только в 2019 году был направлен на мероприятия по проекту «Формирование комфортной городской среды». На данный момент выполнено 90% работ по благоустройству 22 общественных и 35 дворовых территорий. Глава республики подчеркнул, что к концу года средства должны быть освоены на 100%.

«Эффективность реализации нацпроектов является важным индикатором работы региональной команды и ее качественного взаимодействия с федеральными органами власти. Перед нами поставлены задачи, которые мы обязаны выполнить, ведь каждое направление национальных и региональных проектов отвечает за определенную сферу, которая напрямую влияет на уровень жизни граждан», — отметил Мурат Кумпилов.