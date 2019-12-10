Оренбург, 10 декабря, 2019, 09:58 — ИА Регнум. В Оренбурге на ледовую арену СК «Кристалл» 9 декабря вышла вице-губернатор по социальной политике, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. В паре талантливой юной спортсменкой и надеждой оренбургского фигурного катания Настей Машинцовой чиновница выступила с номером, посвящённым всем мамам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава.

Minzdrav.orb.ru Выступление вице-губернатора Оренбургской области Татьяны Савиновой и спортсменкой Насти Машинцовой

Стоит отметить, что выступление министра на коньках нашло теплый отклик у оренбуржцев. Жители все больше проникаются чувством уважения к молодому и энергичному главе ведомства.

«Дорогие женщины! Милые мамы! Будущие мамы! От всего сердца поздравляю вас с праздником — Днем матери! Мама — это самое дорогое и светлое, что есть на свете. Нет человека ближе и роднее! Я благодарю свою маму! Мамочка, сегодня я каталась для тебя!», — сказала Татьяна Савинова.

В пресс-службе минздрава области отметили, что глава ведомства занималась профессионально фигурным катанием в раннем детстве.