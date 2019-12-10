Стокгольм, 10 декабря, 2019, 09:42 — ИА Регнум. В сети появились снимки зимних тестов электрического кроссовера Mercedes EQA в серийном кузове. Снимки прототипа размещены на сайте Motor1.

Motor1 Электрический кроссовер Mercedes EQA

Автомобиль был замечен на дорогах общего пользования в Скандинавии. Там он проходит финальные испытания в зимних условиях с низкими температурами перед своей официальной премьерой.

Автопроизводитель создал электрокроссовер на новой модульной платформе MFA II, которая предназначена для машин с ДВС и с электродвигателем. Стоит отметить, что на такой же платформе построена новая модель Mercedes-Benz GLA.

Обе машины очень схожи как в дизайне, так и в концепции: короткие свесы, одинаковая форма крыши, а также похожий дизайн задней части. При этом передняя часть EQA значительно изменится. Здесь будет установлена фальшивая радиаторная решётка и иная головная оптика.

В качестве силового агрегата у новинки установлен электромотор, который обеспечивает запас хода при полной зарядке не менее 480 км. Более подробные характеристики мотора и аккумулятора немецкий автопроизводитель не сообщает. Тем не менее известно, что привод у авто будет передний и полный.

Официальная премьера Mercedes-Benz GLA должна состояться в 2020 году.

Напомним, компания Mercedes-Benz анонсировала выпуск рестайлингового кроссовера GLB с платформой как у модели Mercedes A-класса. Сообщается, что главной особенностью обновлённого GLB является поперечное Расположение двигателя в обновлённой будет поперечным.

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