Калужский министр: поддержка малых городов поможет раскрыть их потенциал
Мещовск, Калужская область, 10 декабря, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Порядка 40 млн рублей получил город Мещовск Калужской области для развития оригинального проекта городского парка на реке Турее в 2020 году. Парк со столетней историей сохранит максимальное количество зеленых насаждений, а благоустроенные площадки, связанные между собой круговой дорожкой, будут вписаны в имеющийся ландшафт. Об этом 10 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков.
Калужский город Мещовск стал одним из победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году.
Напоминаем, что впервые всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды состоялся в 2018 году. За два года благодаря конкурсу реализовано 160 проектов в 63 регионах страны. В Калужской области два города стали победителями конкурса: Таруса — в 2018 году, Мещовск — в 2019 году.