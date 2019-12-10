Перемышль, Калужская область, 10 декабря, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Лишение свободы на срок от восьми до 15 лет грозит 38-летнему жителю Калуги, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, сопряженном с оставлением места дорожно-транспортного происшествия. Об этом 10 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации калужского регионального следственного управления СК России.

Kaluga.sledcom.ru Автомобиль после смертельного ДТП

По версии следствия, 12 октября 2019 года около 22:42 мужчина без водительского удостоверения на автодороге Калуга — Перемышль — Белев — Орел в Перемышльском районе Калужской области нарушил правила дорожного движения и наехал на пешеходов — двух сестер 17 и 19 лет. Девушки скончались на месте происшествия. Водитель скорую медицинскую помощь и полицию не вызвал и скрылся с места происшествия.

По данному уголовному делу проведены экспертизы и допрошены свидетели происшедшего. Следствием собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.