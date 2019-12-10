Якутск, 10 декабря, 2019, 04:34 — ИА Регнум. На Табагинском мысе в Якутии, посреди заснеженного поля высятся фигуры мамонтов — они появились в этнокультурном комплексе «Великий мыс», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

News.Ykt.Ru Семейство мамонтов в Якутии

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«Семейка мамонтов появилась одной из первых в комплексе. Основная идеология комплекса — мифология народа саха. Будут гармонично сочетаться развлекательная и этнографическая части, всего будут построены семь музеев: недр, мифологии, легендарных и таинственных письмен, страха, неволи. Создадим «ось времени», каменный очаг, солнечные часы, резиденцию Повелителя Холода, каток, смотровые площадки на реку Лену и долину Туймаада и многое другое», — рассказал News.Ykt.Ru один из организаторов комплекса.

Жителей Якутии приглашают на открытие комплекса 25 декабря.

Якутяне в соцсетях оценили композицию и предлагают:

«Смотрятся не плохо. Сделайте их уже постоянными скульптурами и больших размеров, будут постоянным украшением города. А то временные недолговечны».

Как сообщало ИА REGNUM, в Денисовой пещере на Алтае учёные обнаружили фигурку животного, сделанную из бивня мамонта. Судя по всему это фигурка пещерного льва, размером в длину 42 мм, 8,5 мм — в ширину и 11 мм — в толщину. Головы вот только нет, она за давностью лет пропала — предварительно фигурке 45 тыс. лет.