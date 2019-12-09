Тамбов, 9 декабря, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Тамбовская область вошла в десятку лидеров по формированию здорового образа жизни среди населения, заняв седьмое место, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Александр Комаров ИА REGNUM Бегуны в лесу

По сравнению с аналогичным рейтингом годичной давности, подготовленном «РИА Рейтинг», Тамбовская область в рейтинге по отсутствию вредных привычек у населения поднялась с 12-го на седьмое место.

В основу рейтинга легли шесть показателей: учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году.

В десятку регионов, где ведут самый здоровый образ жизни, вошли Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия — Алания. Кроме северокавказских республик, в лидерах также Волгоградская, Тамбовская области, Ставропольский край, Татария и Саратовская область.

«В каждом регионе своя специфика распространенности вредных привычек, но, согласно статистическим данным, во всех перечисленных регионах сравнительно невысокое потребление табака и алкоголя. Что касается показателей смертности и преступности, то большинство из этих регионов находятся в верхней половине списка», — отмечают авторы исследования.

Войти в число лидеров Тамбовской области помогла работа, которая проводится в рамках исполнения инициатив президента Владимира Путина по формированию здорового образа жизни, говорят региональные власти.

Так, в Тамбовской области большая доля населения систематически занимается физкультурой и спортом. Отметим, что это один из главных показателей федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Сейчас на Тамбовщине занимается физической культурой и спортом, ведет здоровый образ жизни почти половина населения (45,9% от общей численности населения области). Для сравнения, десять лет назад, в 2009 году, этот показатель составлял 12,6%.

Развитие системы здравоохранения позволило увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе. В 2018 году этот показатель достиг исторического максимума — 73,9 года. Это выше среднероссийского уровня более чем на один год. А за последние 10 лет продолжительность жизни в Тамбовской области выросла почти на пять лет.