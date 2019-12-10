Пенза, 10 декабря, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволит пензенским производителям выйти на новый уровень эффективности.

Пресс-центр РЦК Благодаря нацпроекту пензенские производители выйдут на новый уровень эффективности

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» направлен на стимулирование развития промышленности, рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% к 2024 году, на рост конкурентоспособности компаний каждого региона за счет повышения технологичности и улучшения организации труда.

Для достижения этой цели в 2019 году при Фонде развития промышленности Пензенской области был создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), эксперты которого будут работать вместе с коллегами из федерального центра (ФЦК). До 2024 года в проект на территории Пензенской области предусмотрено вовлечь не менее 75 предприятий.

Пресс-центр РЦК Благодаря нацпроекту пензенские производители выйдут на новый уровень эффективности

РЦК создан для эффективной реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» и будет вести работу с предприятиями по оптимизации производственных потоков. Специалисты ФЦК и РЦК помогут внедрить современные практики и прогрессивные методики в организацию производственного процесса.

В настоящее время сотрудники РЦК проходят обучающие модули и стажировки. В текущем году РЦК заключил контракт с АНО «ФЦК» на предоставление услуги по созданию учебной производственной площадки «Фабрики процессов» на территории Пензенской области.

Пресс-центр РЦК Благодаря нацпроекту пензенские производители выйдут на новый уровень эффективности

Ключевыми направлениями деятельности РЦК являются: реализация региональной программы «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и организация обмена опытом между предприятиями в области повышения производительности труда. Также эксперты будут заниматься обучением сотрудников предприятий методам повышения производительности с использованием инструментов бережливого производства.

Кроме того, перед РЦК стоит задача по привлечению консультантов в области повышения производительности труда для предприятий, реализующих национальный проект самостоятельно.

Пресс-центр РЦК Благодаря нацпроекту пензенские производители выйдут на новый уровень эффективности

Еще одной не менее важной задачей РЦК являются создание «потоков-образцов ключевых продуктов» в ходе реализации мероприятий по повышению производительности труда и рост осведомленности о возможностях повышения производительности труда в регионе. Все услуги центра предоставляются на безвозмездной основе.

Участниками нацпроекта могут стать предприятия базовых несырьевых отраслей — промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства — с объемом выручки от 400 млн до 30 млрд рублей в год, с долей участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале юридического лица не выше 25%. Для включения в проект предприятию необходимо оставить заявку на сайте https://производительность.рф.

Предприятия, которые отвечают всем критериям, становятся участниками национального проекта и получают возможность увеличить производительность труда и конкурентоспособность за счет доступа к специальным мерам поддержки: льготным займам под 1% годовых (для промышленных предприятий), льготным кредитам, налоговым преференциям, программе поддержки автоматизации и использования цифровых технологий, экспортному акселератору для выхода на новые рынки сбыта.

Кроме того, предприятия, участвующие в региональной программе, могут воспользоваться адресной поддержкой по оптимизации производственных процессов и переобучению сотрудников по лучшим мировым методологиям повышения производительности, что позволит изменить культуру производства на предприятиях.

Работа федеральных экспертов состоит из двух этапов. Первые три месяца активной фазы эксперты все рабочее время находятся на предприятии и участвуют в изучении текущего состояния, а также разработке и реализации проектов по внедрению улучшений, позволяющих выстроить производственные потоки и повысить производительность труда. Первый этап работы на предприятии дает возможность экспертам ФЦК проанализировать поток и найти потери, с которыми можно и нужно бороться. В связи с этим происходит исключение лишних операций, неудобных движений и перемещений, используется системный подход в организации рабочих мест — все это позволяет улучшить и структурировать производственные процессы на местных предприятиях: избавиться от лишней транспортировки и перемещений, освободить площади, а в дальнейшем — способствовать росту объема выпускаемой продукции.

Следующие три месяца эксперты сокращают свое присутствие на предприятии, ограничиваясь контролем и корректировкой процессов оптимизации. Результатом этой работы становится создание потока-образца, на примере которого руководство и коллектив смогут на практике освоить инструменты «бережливого производства», а также оценить его эффективность. Это обеспечит возможность масштабирования полученного эффекта на всю компанию.

Начиная с 2019 года, пензенские предприятия несырьевых отраслей экономики начали внедрять на своих площадках принципы бережливого производства. Одними из первых участников проекта стали АО «Белинсксельмаш» (Каменский район), ЗАО «Фанерный завод «Власть труда» (Нижнеломовский район), ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» (г. Пенза) и ООО «СВАР» (г. Пенза). Недавно к их числу присоединились еще несколько предприятий — ООО «ЭнергоПромРесурс» (г. Заречный), ЗАО «Пензаспецавтомаш», ООО «СтанкоМашСтрой», ООО «МастерПАК» в Пензе. На сегодняшний день заявки на участие в проекте подали 22 предприятия, с частью из них уже заключены соглашения о сотрудничестве.

По всем интересующим вопросам, связанным с участием в нацпроекте, можно обращаться в Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Пензенской области (https://производительность58.рф) по адресу: 440 004, г. Пенза, ул. Центральная, 1В (офис 310), тел.: 8 (8412) 32-95-58 или e-mail: info@rccpenza.ru. Руководитель РЦК — Сергей Токарев.