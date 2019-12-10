Калуга, 10 декабря, 2019, 11:41 — ИА Регнум. В Калуге в День Героев Отечества состоялась патриотическая акция. Волонтёры раздали калужанам и гостям областного центра памятные листовки, сложенные треугольниками. Об этом 9 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе калужского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области Волонтёры раздали калужанам и гостям областного центра памятные листовки, сложенные треугольниками

Цель акции — напомнить калужанам о прославленных земляках. Каждое письмо содержало краткую биографическую справку о маршале Победы Георгии Жукове и учёном Александре Чижевском. На конверте-треугольнике написано: «Всем ныне живущим, чтобы помнили, гордились, хранили».

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» объединяет в своих рядах свыше 200 тыс. добровольцев и насчитывает 85 региональных отделений и 45 представительств в других странах. В России действуют 838 муниципальных штабов, 240 общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи в образовательных организациях.