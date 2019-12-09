Санкт-Петербург, 9 декабря, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Конкурс на реконструкцию оранжерей Таврического сада на Потемкинской улице Санкт-Петербурга будет объявлен в течение недели. Об этом сообщил 9 декабря глава городского комитета по инвестициям Роман Голованов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Оранжерея Таврического сада

«Мы переходим на стадию выбора инвестора, который будет соблюдать процедуру, подаст заявку, конкурсное предложение. Критериев конкурса три. Срок реализации проекта, размер концессионной платы и соотношение площадей под социально-культурную деятельность. Это не менее 60%. Критерий рассчитан на повышение, соответственно, чем больше будет процент площадей, тем выше будет балл у заявки», — объяснил Голованов.

Итоги конкурса подведут примерно в середине мая 2020 года. Инвестор должен будет потратить не менее 800 млн и не более 1 млрд 700 млн рублей на проект. Этап проектирования должен быть завершен не позже, чем через 21 месяц после подписания контракта. На само строительство можно потратить еще 34 месяца. Таким образом, проект вряд ли будет закончен до 2025 года.

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Голованов добавил, что Смольный ждет от инвестора развития общественного пространства, которое было бы популярно среди горожан. Внутри должна быть зона досуга с возможностью социальной, образовательной, просветительской деятельности. На оставшихся 40% инвестор может разместить рестораны, магазины, административные и хозяйственные помещения.

«Но мы ввели ограничение, чтобы исторический центр города не превратился в торговый центр», — добавил Голованов.