Калуга, 9 декабря, 2019, 17:34 — ИА Регнум. В ночь на 9 декабря на заводе по производству автомобильных шин «Континенталь», расположенном в деревне Козлово индустриального парка «Росва» произошел пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru На заводе по производству автомобильных шин «Континенталь» произошел пожар

По данным ведомства, пострадавших нет. Площадь возгорания, которое произошло в подвальном помещении производственного корпуса, составила два квадратных метра. Пламя тушили 34 человека и девять единиц специальной техники. В настоящее время инспектор госпожнадзора устанавливает причины пожара.

Завод немецкой компании «Континенталь» занимается производством автомобильных шин. На заводе производят летние и зимние автопокрышки для легковых и грузовых автомобилей известных мировых брендов Continental, Gislaved и Matador.