В Ярославской области усложнение перехода на спецсчета объяснили долгами
Ярославль, 9 декабря, 2019, 17:11 — ИА Регнум. 9 декабря комитет по жилищно-коммунальному комплексу Ярославской областной думы рекомендовал принять закон, увеличивающий срок перехода на специальные счета по капремонту с 3 месяцев до 1 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа депутатов предложила увеличить срок перехода из «общего котла» (когда ремонт заказывает фонд капремонта по собственному плану) на спецсчет (когда жители сами распоряжаются собранными деньгами), чтобы обеспечить «финансовую устойчивость фонда.
Депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин, ранее возглавлявший фонд капремонта, усомнился в такой мотивировке. По его словам, финансовую устойчивость обеспечивает федеральный закон. Согласно Жилищному кодексу, фонд может тратить тратить на исполнение краткосрочной программы лишь определенную долю собранных средств.
Автор законопроекта, председатель комитета по ЖКК Ярославской областной думы Александр Тарасенков сказал, что не знает о такой норме. Но даже если она и существует, деньги фонду все равно нужны.
Иначе говоря, дома, которые планируют использовать самостоятельно собранные на ремонт средства, должны ждать в 4 раза дольше из-за того, что фонд капремонта не смог собрать долги с собственников жилья. Кстати, крупнейшими должниками являются муниципальные власти.
Стоит отметить что региональный закон о капремонте устанавливает следующие параметры к финансовой устойчивости фонда: фонд не может тратить на ремонт менее 85% от денег, собранных в предыдущем году, и не более 95% от этой суммы.