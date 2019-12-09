Санкт-Петербург, 9 декабря, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Неприкаянные депутаты Законодательного собрания Ленинградской области не получили поддержки со стороны главы региона Александра Дрозденко в желании вернуться в правительственное здание на Суворовском проспекте Санкт-Петербурга, откуда съехали два года назад.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства Ленинградской области

Здание №67 по Суворовскому проспекту до 2017 года использовалось как депутатами Законодательного собрания, так и администрацией региона. В сентябре того года парламентариям предложили новое место, в доме 2 на площади Растрелли, куда те и переехали. Однако вскоре в новых помещениях начались ремонтные работы, из-за чего депутатам пришлось вновь переезжать. Так, часть из них теперь размещается в бизнес-центре на Шпалерной, 52, а другая часть ждет очередного переезда.

Поскольку у ЗакСа Ленобласти отдельного здания до сих пор не появилось, один из парламентариев, Олег Зеваков, выступил с инициативой официально определить место дислокации областного парламента. Однако губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал отрицательное заключение на проект областного закона о размещении Заксобрания Ленобласти.

«Принятие указанного проекта областного закона не поддерживаю», — резюмировал глава региона, не приведя никаких аргументов.

В свою очередь профессор, доктор политических наук, политолог Вера Ачкасова отмечает, что необходимость принятия закона «О размещении Законодательного собрания Ленинградской области» диктуется целым рядом обстоятельств. Одна из главных причин — необходимость сделать работу депутатского корпуса максимально эффективной.

«Постоянные переезды депутатов и аппарата Законодательного собрания с мебелью и оргтехникой из одного здания в другое не могут не сказываться отрицательно на осуществлении депутатской деятельности и функционировании Законодательного собрания», — отметила эксперт.

Кроме того, временные площадки, где происходит сегодня деятельность депутатов представительного органа, зачастую не оснащены необходимыми помещениями — отсутствуют оборудованные для работы кабинеты и рабочие места, нет конференц-зала с соответствующими устройствами, а также залов для заседаний постоянных комиссий и приема делегаций, прибывающих из других стран и регионов.

«Аренда площадей в здании, где ныне осуществляется деятельность депутатского корпуса, обходится бюджету в солидную сумму — 64 миллиона рублей в год, что совершенно не оправдано», — считает специалист.

Обсуждаемый законопроект способен решить эту проблему, и здание на Суворовском проспекте, 67 может стать постоянной площадкой для деятельности Законодательного собрания Ленобласти на основе права безвозмездного пользования. В качестве примера Ачкасова привела ситуацию в соседних регионах — Мурманской, Калининградской, Новгородской областях, где органы законодательной власти размещаются в зданиях на правах безвозмездного пользования, что позволяет уменьшить все возможные издержки, связанные не только с эксплуатацией помещений, но и с созданием единого и постоянного центра решения жизненно важных для региона вопросов.

А пока депутаты Ленобласти вынуждены кочевать из одного здания в другое, поскольку ремонт в помещениях на площади Растрелли, который должны были закончить к концу января 2020 года, далек от завершения, и есть информация, что в скором времени с занимаемой площади должны будут съехать оставшиеся сотрудники.

Законодательное собрание Ленинградской области со времени своего образования (20 марта 1994 года прошли первые выборы в ЗакС Ленобласти первого созыва) изначально располагалось на Суворовском пр., 67. А если взять еще и период работы Леноблсовета народных депутатов, то депутаты, представляющие интересы населения Ленинградской области, с самого начала постройки здания на Суворовском пр., 67 (1981 год) располагались в нем и осуществляли свою депутатскую деятельность, в том числе принимая избирателей в помещениях этого здания