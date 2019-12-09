Санкт-Петербург, 9 декабря, 2019, 16:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в 2020 году могут начать достраивать ЖК «Вариант» на 999 квартир, который должны были сдать еще два года назад. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко, передает корреспондент ИА REGNUM. Интерес в софинансировании достройки высказала ПАО «Группа компаний «Пик».

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

Жилищный комплекс ранее строила ГК «Ареал». В реестре дольщиков оказалось 536 человек.

«Это семь корпусов, самые последние из которых должны были быть сданы еще в 2017 году. Долго проект стоял, вообще не имея решения, потому что люди судились за восстановление своих прав именно в натуральном исполнении, а не в денежных выплатах, хотя многие договоры долевого участия заключались существенно ниже рыночной стоимости. Мы обсудили проект возможного соглашения с группой «Пик» в части завершения этого объекта», — сказал Линченко.

Предварительно общие параметры уже согласованы, проект соглашения находится на этапе доработки и конкретизации. Вице-губернатор предположил, что на достройку потребуется около 14−16 месяцев, так что объект может быть готов к началу 2021 года. Работы могут возобновить уже в начале 2020 года.

Как ранее сообщили власти, за 11 месяцев этого года в Петербурге введено в эксплуатацию 12 недостроев. До конца 2019 года будет достроено еще восемь домов, а в 2020 году планируется завершить 23 проблемных проекта.