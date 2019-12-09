Владислав Третьяк подарил губернатору Кузбасса символ побед
Кемерово, 9 декабря, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк приехал в Кемеровскую область. Он встретился с губернатором региона Сергеем Цивилёвым и подарил ему хоккейный свитер с номером 20, под которым играл сам, пишет «Газета Кемерова».
Сергей Цивилёв
Владислав Третьяк подарил губернатору Кузбасса хоккейный свитер
Как отметил сам Третьяк, этот свитер — «символ побед».
В Кемерово Владислав Третьяк приехал впервые.
«Для меня большая честь принимать легенду советского хоккея на кузбасской земле», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Цивилёв. Губернатор Кузбасса рассказал, что они говорили о хоккее с шайбой в регионе.
«С Владиславом Александровичем мы договорились сделать отличный подарок для наших юных хоккеистов. В августе 2020 отправим ребят из «Металлурга-2007» в Москву на международный «Кубок Владислава Третьяка», где они сыграют со сверстниками из разных стран. Для парней это будет отличный международный опыт. А в октябре следующего года проведём турнир на «Кубок Владислава Третьяка» в Новокузнецке».