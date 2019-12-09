Калуга, 9 декабря, 2019, 17:32 — ИА Регнум. 250 молодых калужан боролись за победу в областном творческом конкурсе «Выхухоль — калужский экогерой». Лучшими рисунками признаны работы ученика калужской школы № 45 Александра Васильева, воспитанницы калужского детского сада № 84 «Восход» Татьяны Кузиной, студентки Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства Анны Поздняковой, а самым креативным был признан слоган Веры Ивановой из калужского детского сада № 7 «Василек». Об этом 9 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Эмблема творческого конкурса «Выхухоль — калужский экогерой»

Награждение победителей состоится 16 декабря 2019 года в калужском визит-центре Национального парка «Угра», специалисты которого подготовили для юных защитников природы большую тематическую программу.

Творческий конкурс «Выхухоль — калужский экогерой» был организован министерством природных ресурсов и экологии Калужской области с целью привлечения внимания молодёжи к проблемам охраны окружающей среды и сохранения редких животных.