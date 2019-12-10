Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941-1945 гг

Москва, 10 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 10 декабря: Красная армия сутки преследовала отступавших немцев.

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10 декабря 1941 года части Западного фронта сутки преследовали отступавших немцев и к утру 11 декабря вышли к Солнечногорску и Истринскому водохранилищу.

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