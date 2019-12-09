Хельсинки, 9 декабря, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Финляндии Санна Марин стала самым молодым в мире главой правительства, об этом 9 декабря сообщает Reuters.

Jari Niemelä Санна Марин

34-летняя женщина возглавила правительство после того, как прежний глава правительства Анти Ринне подал в отставку. Министром финансов в новом кабинете станет 32-летняя Катри Кулмуни.

Напомним, Санна Марин родилась в нетрадиционной семье из двух лесбиянок. Как отмечает женщина, она по этой причине не могла говорить о своей семье. Глава финского правительства избралась в законодательный орган страны в 2015 году. С июня 2019 года занимала пост министра транспорта и связи.