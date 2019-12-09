Оренбург, 9 декабря, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин подал заявление об отставке, сообщил корреспондент ИА REGNUM информированный источник. Между тем в мэрии ситуацию пока официально не комментируют.

Orenburg.ru Дмитрий Кулагин

По неофициальным данным, градоначальник подал заявление о сложении полномочий с формулировкой «по собственному желанию». Об отпуске с последующим увольнением речи не идет.

Добавим, Дмитрий Кулагин родился 9 января 1968 года в Оренбурге. Имеет опыт работы чиновником городского и областного уровня, а также депутата Законодательного собрания Оренбургской области и председателя облизбиркома.

В должности градоначальника проработал менее одного года — с 20 декабря 2018 года. Напомним, что Кулагин сменил на посту мэра Евгения Арапова, который был задержан по обвинению в коррупции.

С приходом Кулагина в муниципальную власть связывали радужные надежды. Сейчас ряд активных горожан констатируют, что 2019 год оказался провальным, а глава не оправдал надежд населения и не смог сформировать профессиональную команду управленцев.