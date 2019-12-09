В Москве назвали победителей 1-й олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior
Москва, 9 декабря, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Победителей финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей») определили в Москве. В заключительном туре 76 школьников 5−7-х классов собрали контейнер космического спутника формата «кубсат» для орбитальных испытаний, с нуля создали «синтетическую личность» и пульт управления с помощью «силы мысли», разработали систему захвата грузов для дрона.
Инженерные соревнования в Москве продолжили серию из 16 финалов, которые проходят в ноябре-декабре в 16 городах страны. В столичном финале участники представляли Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Московскую, Владимирскую, Новгородскую, Смоленскую области и Краснодарский край.
На площадке школы №2086 финалисты одновременно состязались по четырем направлениям. Участники трека «Технологии для космоса» собирали контейнер полезной нагрузки спутника формата «кубсат» и программировали всю электронику для поддержания жизни «биовещества». В «Технологиях для виртуального мира» командам предстояло создать «синтетическую личность» — чат-бот, который имитирует разумное поведение.
Финалисты направления «Технологии для человека» создали пульт управления, который контролируется оператором с помощью «силы мысли» — пульт считывает биоэлектрические сигналы мышц и преобразовывает их в команды. Разработчики заданий «Технологии для мира роботов» предложили школьникам сконструировать устройство захвата для перемещения грузов с помощью летательного аппарата.
Победителями московского финала стали:
- «Технологии для мира роботов» — команда «Junior'ы»: Артем Дворников, Михаил Голубев, Егор Бугаев (все — Москва), Матвей Низохин (Смоленская область);
- «Технологии для космоса» — команда «Ученье свет, а неученье — тьма»: Геннадий Андреев (Санкт-Петербург), Денис Кулик, Евгений Жиронкин (оба — Московская область);
- «Технологии для человека» — команда «Галактикос»: Марк Медведев (Московская область), Артур Марутян, Рустам Юсупов (оба — Москва);
- «Технологии для виртуального мира» — команда «Название»: Александр Пушенко (Краснодарский край), Екатерина Каширина, Тимур Разов (оба — Московская область), Артем Савичев (Москва).
В 2019—2020 учебном году олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior впервые проводится Кружковым движением НТИ в партнерстве с АНО «Россия — страна возможностей», «Платформой НТИ» и «Российской венчурной компанией».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее победителей финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior, определили в четырех российских городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ижевске и Чебоксарах.
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Заявки на участие в олимпиаде подали больше 23 000 школьников 5−7-х классов из 84 регионов страны, по итогам заочного тура в финал вышли 1200 участников. Всего состоится 16 заключительных туров, финальные этапы уже приняли Королев Московской области, Иркутск, Нижний Новгород, Ижевск, Чебоксары, Екатеринбург, Новосибирск и Москва. 8, 14 и 15 декабря финалы пройдут в Волгограде, Якутске, Ярославле, Великом Новгороде, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Уфе.