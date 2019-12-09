Ярославль, 9 декабря, 2019, 12:15 — ИА Регнум. В Ярославле обнаружено место расположения первого каменного здания в городе — Успенского собора 1215 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском историко-архитектурном музее-заповеднике. В 2019 году экспедиция Института археологии Российской академии наук вела раскопки на Волжской набережной между Ильинско-Тихоновской церковью и Митрополичьими палатами. В ходе археологических изысканий было установлено, что в этом месте располагался первый в Ярославле каменный Успенский собор.

Место раскопок

«Также найдены остатки деревянных построек 12 — 13 веков. Здесь же обнаружены следы страшного разорения города войсками Батыя зимой 1238 года — коллективные захоронения жителей и защитников города. В погребениях найдены, в том числе, останки профессиональных воинов — княжеских дружинников, их боевых коней. Обнаружены кости ловчих птиц, что говорит о существовании на данном участке соколиного двора, вероятно княжеского», — рассказали ИА REGNUM в Ярославском музее-заповеднике.

Фрагменты импортных стеклянных сосудов и украшений, впервые найденные княжеские вислые свинцовые печати к грамотам пополнят экспозицию Ярославского музея-заповедника. Как ранее сообщало ИА REGNUM на месте археологических раскопок на Волжской набережной предполагается строительство пятизвездочной гостиницы.